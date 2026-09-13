İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yapılan paylaşımda Tuzla davasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Daha önce beraat ettiği bir davada usule ilişkin gerekçeyle yeniden hakim karşısına çıkarıldığını belirten İmamoğlu, yeni duruşmada yalnızca ifadesinin alınması gerektiğini savundu.

İmamoğlu, bu süreçte beraat kararını veren hakimin değiştirildiğini ve yerine atanan hakimin önceki kararı dikkate almayarak 2 yılın üzerinde hapis cezası verdiğini öne sürdü.

"TAM BİR SKANDAL"

“Tuzla davasının özeti budur ve tam bir skandaldır” diyen İmamoğlu, yaşananların tesadüf olmadığını savundu.

İmamoğlu, kendi davalarında hakimlerin değiştirildiğini ileri sürerek, müdahale edildiğini iddia ettiği mahkemelerin kararlarının bağımsızlığına ilişkin ciddi şüpheler bulunduğunu ifade etti.

Yargı sürecine yönelik eleştirilerini sürdüren İmamoğlu, “Böyle bir düzenden kimse adil bir yargılama beklemesin” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu ayrıca yüksek yargı mensupları ile hakim ve savcıları, yargı süreçleri konusunda “tarihi bir sorumlulukla düşünmeye” davet etti.