Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yakın dostu Volkan Konak'ın ölümünün ardından "Güle güle can dostum" dedi.

İmamoğlu hesabından yapılan paylaşımda Konak ve İmamoğlu'nun fotoğrafına yer verildi. Mesajda şu ifadeler kullanıldı:

-Bu acı haberi cezaevinde almak daha da üzüntü verici.

-Sen hep dik durdun, sözünü sakınmadın, sesini hiç kısmadın. Dostum Volkan Konak’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum, kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.

-Güle güle can dostum ….