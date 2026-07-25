Tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun Yeni Parti hakkındaki ilk detaylı mesajında, "Yeni Nesil Siyaset, yeni bir başlangıçtır; tercih değil, zorunluluktur: Muhalefet, sivil toplum, işçiler, gençler ve kadınlar ayağa kalkmalıdır. Seçimi, sandığı, demokratik hak ve hürriyetleri teminat altına almak vatandaşın sorumluluğudur. 1 milyon Türkiye Gönüllüsü; demokrasi mücadelesinde görev almayı, seçim güvenliği ve sandık gününe hazırlanmayı, bu mücadelenin bir neferi olmayı kutsal bir görev olarak görmelidir.

Türkiye; geleceği için, miadı dolmuş, enerjisi tükenmiş, 1150 odalı saraya sıkışmış, halktan kopmuş ucube saray rejimine son vermeyi, sorumlularını göndermeyi ve demokratik mücadeleyi görev kabul etmelidir" ifadelerine yer verildi. "Yeni nesil siyaset, Türkiye'yi, 86 milyonu çağırıyor" başlığıyla paylaşılan mesajda AKP dönemi istatistiklerine de yer verildi.