Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin doğrudan temin yöntemiyle yaptığı elektrik-elektronik malzeme alımında 10 adet “fosforlu kamera bandı” satın aldığı belirtildi. EKAP kayıtlarına dayanan bağımsız Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ersin Atar, belgelerde alımın gerekçesine ilişkin herhangi bir açıklama bulunmadığını söyledi.

“BELEDİYE NEDEN KAMERA BANDI ALIR?”

12 Ekim’de gerçekleştirilen 51 kalemlik elektrik-elektronik malzeme alımının yaklaşık maliyeti 1 milyon 192 bin 980 TL olarak kayıtlara geçti. Alım, 1 milyon 156 bin 550 TL bedelle Musical Işık Ses Sahne şirketine verildi.

Atar, AKP çevrelerinin Ekrem İmamoğlu’nun özel bir toplantısında kameraların bantlanmasını uzun süre gündemde tuttuğunu hatırlatarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin kamera bandı alımının da açıklanması gerektiğini belirtti.

Atar, “AKP yandaşları, İmamoğlu’nun kameraları bantlamasını eleştirdi. Buyurun, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ndeki olaya bakın. Belediye 10 adet fosforlu kamera bandı almış. Allah aşkına, belediye neden fosforlu kamera bandı alır?” dedi.

“NEYİ GİZLEMEYİ AMAÇLIYORLAR?”

Alınan bandın “fosforlu” olmasına da dikkat çeken Atar, “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi neyi gizlemeyi amaçlamaktadır?” diye sordu.

Atar ayrıca, geçmişte Gaziantep Büyükşehir Belediyesi meclisinde yaşanan ve bazı kişilerin ellerinde sopalarla salona girdiği olayın görüntülerini hatırlattı. Olayla kamera bandı alımı arasında bağlantı olup olmadığının açıklanmasını isteyen Atar, “Acaba bu fosforlu kamera bandı alımı o görüntüleri gizlemek için mi kullanıldı?” ifadelerini kullandı.