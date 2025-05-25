SOSYALIST Enternasyonal’in Konsey Toplantısı dün İspanya Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı Pedro Sanchez başkanlığında, CHP’nin ev sahipliğinde İstanbul’da devam ediyor. CHP lideri ve Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı Özgür Özel’in çağrısıyla ‘’Hak Ettiğimiz Bir Dünya İçin Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz’’ başlığıyla düzenlenen toplantıya dünyadaki sol, sosyalist, sosyal demokrat partilerden liderler katıldı



DEM PARTİ TARTIŞMASI



Salonda katılımcıların oturduğu masalara, ‘’Free İmamoğlu’’ yazılı bir broşür ve 19 Mart sürecini anlatan ‘’İmamoğlu’na Özgürlük Hemen Seçim’’ başlıklı kitapçıklar kondu. CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun mektubunun okunmasının ardından salondaki katılımcılar, üzerinde ‘Free İmamoğlu’ yazısı bulunan dövizleri kaldırdı.



Dövizi DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli’nin kaldırmadığına ilişkin tartışmalara Temelli, “Partimiz kaldırdı da bizim önümüzde yoktu. Yoksa biz kesinlikle hem Ekrem Bey’in hem Selahattin Demirtaş’ın hem Figen Yüksekdağ’ın, yani Türkiye’deki siyasi tutsaklığın olmamasına mücadele ediyoruz’’ şeklinde yanıt verdi. Toplantılar sonrası çekilen toplu fotoğrafta Yüksekdağ, söz konusu dövizle poz verdi.



Özel, konuşmasında, Ekrem İmamoğlu’nun tutukluğu sonrasında Türkiye’deki demokrasinin kriz içersinde olduğunu belirterek, “Biz otoriterliğe karşı hayatta kalmayı değil, otoriterliği halkın desteğiyle yenmeyi ve iktidara gelmeyi hedefliyoruz” dedi. Özel, ABD Başkanı Donald Trump’ın, İBB’ye yönelik operasyon öncesi onayının alındığını belirterek şöyle devam etti:



'TRUMP BİLİYORDU'



“Türkiye’de, Cumhurbaşkanı Erdoğan, en güçlü rakibini seçime sokmamak için hapse atabiliyor. Bundan önce de Trump’tan onay alıyor, haberdar edebiliyor. Trump yönetimi de Türkiye’deki hukuksuzluklara alaycı alaycı gülüyor. Trump’ın ekibinden en önemli isimlerden bir tanesi, Gazze açıklarındaki petrollerle en çok ilgilenen ve Türkiyede’ki petrol aramalarına başlaması beklenen kişi; Türkiye’de yaşananlarla ilgili, ‘Üçüncü dünya ülkelerinde böyle şeyler olur. Muhalifleri içeri tıkarsın, ondan kurtulursun, sorun hallolur’ diyebilmiştir.”