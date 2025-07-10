Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, görevden alınan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun afişlerinin toplatılmasına ilişkin soruya İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tek cümlelik yanıt verdi.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre, CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun önce 31 yıllık diplomasının iptal edildiğini, sonrasında ise hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 24 Mart 2025 tarihinde tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderildiğini anımsattı.
Yerlikaya, “Yazılı soru önergelerinin bakanlığımız görev ve sorumluluk alanında yer almadığı değerlendirilmiştir” dedi.