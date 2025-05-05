Ekrem İmamoğlu, İBB’ye operasyonun ikinci dalgasında tutuklanan çalışma arkadaşları hakkında ““İBB’yi kazıdılar, altından liyakat çıktı” dedi. SÖZCÜ, tutuklanan 15 kişinin özgeçmişlerine ulaştı. İşte o tutuklanan 15 kişiden bazıları...

- ENGİN ULUSOY - İBB Eski Zabıta Daire Başkanı: 1993-1996: Roma Büyükelçiliği’nde Güvenlik Ataşesi. olarak çalışmıştı. Ayancık emniyet amiri. 2000-2004 yılları arasında Marmaris ilçe emniyet müdürü. 2008: 1. Sınıf Emniyet Müdürü. 2019: İstanbul Zabıta Daire Başkanı. “İrtikap”, “rüşvet” ve delilleri yok etme şüphesiyle tutuklandı.

- ÇAĞLAR TÜRKMEN- Güvenlik Görevlisi: 2020 yılından itibaren Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde güvenlik sorumlusu olarak görev yapıyor. Delilleri yok etme şüphesiyle tutuklandı.

- NAZAN BAŞELLİ - Anadolu Yakası Zabıta Müdürü: 1982: İBB Zabıta Memuru. 1987: Zabıta Komiser Yardımcısı 1996: Zabıta Komiseri. Hizmet gereği Zabıta Daire Başkanlığı bünyesinde Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası Zabıta Müdürlüklerinde Zabıta Amiri olarak görev aldı. 2019: Yakası Zabıta Müdürü. “İrtikap”, “rüşvet” ve delilleri yok etme şüphesiyle tutuklandı.

- ELÇİN KARAOĞLU - İBB Boğaziçi İmar Şube Müdürü: Esenler Belediyesi’nde ve Avcılar Belediyesi’nde çeşitli kademelerde görev aldı. 2015: Beylikdüzü Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü. 2019: Teknik Başkan Yardımcısı. 2020: İBB Boğaziçi İmar Şube Müdürü. “İrtikap”, “rüşvet” ve delilleri yok etme şüphesiyle tutuklandı.

- MELİH GEÇEK - İSTTELKOM AŞ Genel Müdürü: 2001-2009: Birçok şirkete bilişim danışmanı. 2009: Şirketini kurdu. 2019: İBB Teknoloji Masası’nı kurdu. 2024: İSTTELKOM AŞ Genel Müdürü. “İrtikap”, “rüşvet” ve delilleri yok etme şüphesiyle tutuklandı.

- RAMAZAN GÜLTEN - İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı: 2007-2008: Üsküdar Belediyesi. 2009-2017: Bursa Belediyesi’nde Şehir Plancısı. 2017-2019: Kepez Belediyesi’nde İmar ve Şehircilik Müdürü. 2012: TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şube Yönetim Kurulu. 2019: İBB İmar Şube Müdürlüğü. 2024: Daire Başkanı. “İrtikap”, “rüşvet” ve delil yok etme şüphesiyle tutuklu.

- HAKAN APLAK - Avrupa Yakası Zabıta Müdürü: 2009 - 2014: İBB zabıta amiri. 2018: İBB Avrupa Yakası Zabıta Müdürü. “İrtikap”, “rüşvet” ve delilleri yok etme şüphesiyle tutuklu.

- ERDİNÇ ÇOLAK - Kültür AŞ Teknoloji ve Dijital Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı: 2021: Kültür A.Ş Teknoloji ve Yazılım Müdürü, Teknoloji ve Dijital Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı. Kültür sanat etkinliklerine tek bir noktadan erişimini sağlayan Radar Türkiye mobil uygulaması. “İrtikap”, “rüşvet” ve delilleri yok etme şüphesiyle tutuklandı.

- FATİH ÖZÇELİK - Kamulaştırma Şube Müdürü: 2008: İBB harita mühendisi. . 2014: Kamulaştırma Şube Müdürü.“İrtikap”, “rüşvet” ve delilleri yok etme şüphesiyle tutuklandı.