Üç ay önce tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için ikinci MASAK raporu daha hazırlandı. İlk raporda herhangi bir suç tespit edilememişti, bunun üzerine yeni bir rapor hazırlandığı anlaşıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) iki maliye uzmanı ve bir uzman yardımcısına hazırlattığı rapor 181 sayfadan oluştu. Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu, annesi Havva İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu, büyük oğlu Selim İmamoğlu ve küçük oğlu Semih İmamoğlu (20) ile birlikte İmamoğlu A.Ş. CEO’su Tuncay Yılmaz, SBB Gayrimenkul, Güllüce Tarımcılık ve SEKU Yatçılık’ın hesapları incelendi.

100 MİLYON LİRALIK İŞLEM

Raporda, çeşitli dönemlerde el değiştiren 25 taşınmaz ele alındı ve 65 milyon TL ile 600 bin Euro’luk işlemde ‘aklama suçları’ndan söz edildi. Toplamı 100 milyon lirayı bulmayan iddialar inşaatçılıkla uğraşan bir şirket için çok dikkat çekici olmasa da suçlamalar buna dayandırıldı. Bilindiği gibi İmamoğlu’ için ilk başka, İBB’nin bütçesini aşan miktarda 560 milyar liralık yolsuzluk iddiası ortaya atılmıştı.

MASAK raporuna müsadere (el koyma) yazısı da yazıldı. Hasan İmamoğlu’nun da aralarında olduğu üç kişinin ve iki şirketin toplam 23 taşınmazına el konulmasının takdirini savcılığa bıraktı.

PARA TRANSFERİ SUÇ OLDU

Öte yandan Selim İmamoğlu’nun Hırvatistan’daki şirketi Tectum Investment D.O.O’daki banka hesaplarına transfer ettiği tutarlara ilişkin adli istinabe istendi. MASAK, Selim İmamoğlu’nun yurt dışındaki şirketine gönderdiği paranın minimum suç geliri olarak değerlendirildiğini de belirtti.

Raporu değerlendiren eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, “İlk raporda bir tespit yoktu, rapor bir ‘Aklama Suçu Değerlendirme Raporu’. Aklama suçu isnadı var” dedi.

72 kişi hakkında 4 yıla kadar hapis isteniyor

‘İmamoğlu’na adalet’ diyenlere dava şoku!

İBB’ye yönelik 19 Mart’ta başlatılan soruşturmalara tepki olarak yüzlerce vatandaş Kocaeli’de de sokaklara çıkmıştı. Gösterilerde gözaltına alınan çoğunluğu öğrenci 72 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, gençler için 6 aydan 4 yıla kadar değişen hapis cezaları talep edildi. İddianamede yer alan ifadelere göre, bazı şüphelilerin yüzlerini maske ile kapattığı, ellerindeki pet şişe ve maytap gibi nesneleri polise fırlattıkları öne sürüldü. “Hükümet istifa”, “Her yer Gezi, her yer direniş” gibi sloganları da iddianamede suç unsuru olarak yer aldı.

CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, gençlerin barışçıl bir şekilde demokratik tepkilerini dile getirdiklerini belirterek, hukuk mücadelesinde gençlerin yanında olacaklarını söyledi. Evren DEMİRDAŞ/SÖZCÜ