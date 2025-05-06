Tutuklanarak görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, "Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasını silenler, yüksek lisans mezuniyetini silmeyi unutmuşlar!" dedi. Pehlivan, İmamoğlu'nun yüksek lisans mezuniyet belgesini de paylaştı.
Pehlivan, "İmamoğlu'nun Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının veritabanından silindiği iddiaları doğrudur. Davanın açıldığı sabah saatlerinde diplomanın alelacele veritabanından silinmesinin bir tesadüf (!) olup olmadığını kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Ancak sürecin hukuki dayanaktan yoksunluğunu ve ciddiyetsizliğini gözler önüne seren çarpıcı bir ayrıntıyı paylaşmak isteriz: Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasını silenler, yüksek lisans mezuniyetini silmeyi unutmuşlar! 49 gündür aldıkları kararı tebliğ edemeyenlerin sergilediği bu tablo, hukuktan ve ciddiyetten ne denli uzak olduklarının açık bir kanıtıdır." dedi.