Tutuklanarak görevden alınan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, İmamoğlu'nun davasının ardından bir esnafla yaşadıkları diyaloğu aktardı.

Pehlivan, "Bu hukuksuzlukları gerçekten aşabilecek miyiz?' diye çok soran oluyor. Dün Sayın İmamoğlu’nun duruşma sonrası bir yerde tek başıma yemek yedim. Hesabı istediğimde, garson yaklaşıp 'Ekrem Başkan hesabınızı ödedi, afiyet olsun' dedi." ifadesini kullandı.

Pehlivan şunları kaydetti:

-O an anladım: Bu sadece bir yemek değil, bir dayanışma mesajıydı.

"MİLLETİ İMAMOĞLU'NA SAHİP ÇIKIYOR"

-Ekrem İmamoğlu kendini milletine emanet etti. Ve milleti, ona da, onun adalet mücadelesine de sahip çıkıyor.

Umutsuzluğa yer yok. Evet, aşacağız. Evet, kazanacağız.