İBB Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi.

İmamoğlu'nun avukatı Turan Taşkın Özer, konuya ilişkin ilk açıklamasını Sözcü Televizyonu'nda Serap Belovacıklı'ya yaptı.

"KARARI FAKÜLTE'NİN ALMASI GEREKİRDİ"

Özer şu ifadeleri kullandı:

"Kazanılmış hukuka uygun hakkın geri alınması mümkün değil. Üniversite açıklamasında dikkat çeken husus 'üniversite yönetim kurulu aldığı kararıyla' demiş. Usule uygunluk gereği işletme fakültesi yönetim kurulu karar alması gerekirdi. İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu kararıyla iptalinden bahsediliyor. Biz de takip ediyoruz. Yeni gördük. Ancak söylediğimiz gibi hukuka aykırı olmayan şekilde kazanılmış hakkın elden alınması mümkün değildir.

"BU KARARIN NEDEN ALINDIĞINI BİLİYORUZ"

"Neden yapıldığını biliyoruz. İmamoğlu ön seçim aday adayı oldu. Olduğundan beri yoğunlaşmış yargı tacizi ile karşı karşıyayız. Baskı unsurlarını yargıyı araçsallaştırıp sopa gibi kullanıyorlar. Biz de hukukçularla takip edeceğiz ama bu yasaya uygun bir iptal değildir. Bizim ön seçim ada ve tarihimiz bellidir. 23 Martta seçimimizi yapacağız CB yolunda yürümeye devam edeceğiz. Bilimsel veriler gösteriyor ki İmamoğlu 4 kez kazanmış İmamoğlu 5. seçimi de kazanacağını görüyorlar. Koltuklarını kaybetmemek için bu hırsla ülkenin kökleşmiş kurumlarını zor duruma sokuyorlar. Konuyu İmamoğlu'ndan çıkardılar konu hukuk devleti oldu. Hukuk devletimize zarar veriyorlar biz de takip edeceğiz"

"KARAR YOK HÜKMÜNDEDİR"

İmamoğlu'nun avukatlarından Avukat Mehmet Pehlivan sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Üniversite Yönetim Kurulu böyle bir karar alamaz. İlan edilen karar, yok hükmündedir. 2547 sayılı Yükseköğretim Öğretim Kanunu’nun 15. Maddesinde Üniversite Yönetim Kurulu’nun idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olduğu açıkça yazmaktadır. Diplomaya dair böyle bir karar alma yetkisi yoktur, yok hükmündedir. Haliyle diploma iptali haberi doğru değildir. Diploma hakkında Üniversite’nin Kantini ile Yönetim Kurulu’nun yetkisi aynıdır. Yani, yetkisi yoktur. İdare hukukundaki kural, usulde ve yetkide paralellik ilkesi gereğince bu kararı yalnızca Fakülte Yönetim Kurulu alabilir."