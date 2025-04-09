İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun yazlığında arama yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın bir parçası olarak gerçekleştirilen arama, akşam saatlerinde başlatıldı. Jandarma ekipleri, arama süresince evin çevresinde güvenlik önlemleri alırken, bölgeye giriş ve çıkışlar kontrollü şekilde sağlandı

690 DOLAR, 10 EURO VE MERMİ

Evde yapılan aramada çıkanları CHP lideri Özgür Özel açıkladı. Cumhuriyet’e konuşan CHP lideri, Hasan İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu’nun yazlık evlerinde yapılan aramanın hukuksuz olduğuna dikkat çekti.

İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun evinden sadece 690 dolar, 10 Euro ve ruhsatlı silaha ait birkaç mermi bulunduğunu belirten Özel, “Çıka çıka bu çıktı. Evde gizli kasalar, büyük paralar ve mühimmat bulunacak diye söylentiler yayılmıştı, ama sonuç bu” ifadelerini kullandı. Özel, İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun da yazlık evinde arama yapıldığını açıkladı.

Özel, İmamoğlu’nun babasının evine yapılan baskını değerlendiren Özel, şöyle konuştu:

"Ekrem Beyin babasının ve eşinin Bodrum’daki, Çanakkale’deki evlerine operasyon yaptılar. Hukukçu arkadaşlarımız hızla gidip eşlik ettiler. Yoksa kapıyı çilingirle açıp avukat olmadan arama yapmaya kalktılar. FETÖvari yöntemlerle her şey yapabilirlerdi o evde. Evden 690 Dolar, 10 Euro, ruhsatlı silaha ait birkaç mermi bulunmuş. Dün şöyle bir söylenti yayılmıştı: Dilek İmamoğlu ve Hasan İmamoğlu tutuklanabilir çünkü o evlerde gizli kasalar, büyük paralar, mühimmat bulunacak. Çıka çıka bu çıktı."