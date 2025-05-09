Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun uluslararası sosyal medya hesabı da erişime engellendi.
İfade Özgürlüğü Derneği'nin aktardığına göre, İmamoğlu'na ait "imamoglu_int" kullanıcı adlı X (eski adıyla Twitter) hesabı, "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişime kapatıldı.
Kararın hangi hakimlik tarafından verildiği henüz bilinmezken erişim engeli kararı internet servis sağlayıcılarına iletildi.
X platformu 345 bin takipçili hesabı henüz Türkiye’den görünmez kılmadı.
ÖZEL ÇAĞRI YAPMIŞTI
Söz konusu hesap, İmamoğlu'nun daha önce erişime engellenen ana hesabının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından "yeni ana hesap" olarak duyurulmuştu.
Özel, dün yaptığı açıklamada vatandaşlara bu hesabı takip etme çağrısında bulunmuştu.