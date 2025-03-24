İBB Başkanı İmamoğlu, hakkında verilen tutuklama kararının ardından Silivri Cezaevi'ne götürülmüştü.
İBB Başkanı İmamoğlu, oruçlu olduğu için Marmara Cezaevi'nde ilk iftarını açtı. İmamoğlu'na akşam yemeğinde mercimek çorbası, fırında soslu tavuk döner, şehriyeli bulgur pilavı tüketti. İçecek olarak ise ayran verildi.
BU AKŞAMKİ MENÜSÜ
İmamoğlu, bu akşam ise orucunu; et haşlama, şehriyeli pirinç pilavı, kaşar, hurma, kuru kayısı, revani tatlısı ve ayran ile açtı.
YOLSUZLUK SORUŞTURMASI KAPSAMINDA TUTUKLANMIŞTI
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “teröre yardım suçlaması” içeren “Kent Uzlaşısı” kapsamında ise adli kontrol şartı olmaksızın İmamoğlu’nun serbest bırakılmasına karar verdi. Kararın ardından İmamoğlu, Silivri Cezaevine gönderildi.
Terörden ceza verilmemesi “CHP’ye kayyum” iddiasını hukuki zemin bakımından olanaksız kıldı. Gizli tanık ifadeleriyle tutuklamada, İmamoğlu’nun 4 seçim zaferine dikkat çekildi. “İlk genel seçimde kazanacağı ortaya çıkınca hukuk dışı yola sapıldı” denilmişti.