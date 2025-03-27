CHP lideri Özgür Özel liderliğinde Parti Meclisi toplandı.
Toplantıda, CHP lideri Özel'in açıkladığı 6 Nisan'daki Olağanüstü Kurultay kararı PM'den geçti.
Ayrıca; tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı da oy birliğiyle onaylandı.
NE OLMUŞTU?
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı İmamoğlu gözaltındayken; CHP'ye kayyum atanmaması için olağanüstü kurultaya gideceklerini açıklamıştı. CHP Parti Meclisi'nin kararının ardından CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı 6 Nisan Pazar günü saat 10.00'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak.
Ayrıca 23 Mart'ta yapılan CHP'nin Cumhurbaşkanlığı ön seçiminde tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 15,5 milyona yakın oy almıştı. CHP Parti Meclisi'nde alınan karara göre; İmamoğlu'nun adaylığı da kesinleşmiş oldu.