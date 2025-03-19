İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu diploması iptal edilen 28 kişinin ismi belli oldu.

İstanbul Üniversitesi,"1990 yılında Üniversitemiz İşletme Fakültesi İngilizce programına usulsüz yatay geçiş yapan 38 kişiden kaydı silinen 10 kişinin yatay geçiş kararlarının; geri kalan ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı'nın 'Araştırma Raporu'nda adı geçen kişi dahil mezun olan 28 kişinin yatay geçiş kararlarının ve bu kararlara dayalı olarak bu kişilerin elde ettikleri mezuniyetlerin ve diplomaların 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine" açıklamasıyla iptal kararının verildiğini duyurmuştu.

İptal kararının duyulmasının ardından çığ gibi büyüyen tepkilerin yanında İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen 27 kişinin kim olduğu da merak konusu oldu.

Diploması iptal edilenlerin arasında iş dünyasından isimler de sayıldı. İmamoğlu’nun da aralarında olduğu diplomasının iptaline karar verilen 28 isim ortaya çıktı.

Habertürk'ün haberine göre işte o liste:

Pembegül Besen

N. Aylin Ataay - Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı

İ. Doğan Yıldırım

Sinan E. Erdil

Esra Cansu

Melikgâh Özcan

Yeşim Özşahin

Türker Yüksel

Yonca Erişik

Hüseyin Kaplan

Hakan Ulaşan

Cem Diler

İrem Kaptan

Batuhan Tungay

Mehmet Hanedar

İ. Hakkı Mutoğlu

Orhan Kuray

Kenan Külünkçi

Ahmet Kaya

Cengiz Sılaoğlu

Mustafa Kerem Erman: Koç/Otokar Genel Müdür Yardımcısı

S. Sedat Köşebaş

Hayri Kaan Başol

Fatih Şabaz

Alkan Cevat Negiş

Salih Buğra

Timuçin Törcmen

Ekrem İmamoğlu