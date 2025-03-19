İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu diploması iptal edilen 28 kişinin ismi belli oldu.
İstanbul Üniversitesi,"1990 yılında Üniversitemiz İşletme Fakültesi İngilizce programına usulsüz yatay geçiş yapan 38 kişiden kaydı silinen 10 kişinin yatay geçiş kararlarının; geri kalan ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı'nın 'Araştırma Raporu'nda adı geçen kişi dahil mezun olan 28 kişinin yatay geçiş kararlarının ve bu kararlara dayalı olarak bu kişilerin elde ettikleri mezuniyetlerin ve diplomaların 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine" açıklamasıyla iptal kararının verildiğini duyurmuştu.
İptal kararının duyulmasının ardından çığ gibi büyüyen tepkilerin yanında İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen 27 kişinin kim olduğu da merak konusu oldu.
Diploması iptal edilenlerin arasında iş dünyasından isimler de sayıldı. İmamoğlu’nun da aralarında olduğu diplomasının iptaline karar verilen 28 isim ortaya çıktı.
Habertürk'ün haberine göre işte o liste:
Pembegül Besen
N. Aylin Ataay - Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı
İ. Doğan Yıldırım
Sinan E. Erdil
Esra Cansu
Melikgâh Özcan
Yeşim Özşahin
Türker Yüksel
Yonca Erişik
Hüseyin Kaplan
Hakan Ulaşan
Cem Diler
İrem Kaptan
Batuhan Tungay
Mehmet Hanedar
İ. Hakkı Mutoğlu
Orhan Kuray
Kenan Külünkçi
Ahmet Kaya
Cengiz Sılaoğlu
Mustafa Kerem Erman: Koç/Otokar Genel Müdür Yardımcısı
S. Sedat Köşebaş
Hayri Kaan Başol
Fatih Şabaz
Alkan Cevat Negiş
Salih Buğra
Timuçin Törcmen
Ekrem İmamoğlu