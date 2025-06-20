Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, 2025 yılına ilişkin Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi’ni tamamladı. Kararnameyle, Türkiye genelinde toplam 4 bin 36 hakim ve savcının görev yerinde değişikliğe gidildi.

HSK'nın duyurusuna göre, değişikliklerin 3 bin 698’i adli yargıyı, 338’i ise idari yargıyı kapsıyor. Görev yeri değiştirilen isimler arasında üst düzey yargı mensupları da bulunuyor.

DİPLOMA DAVASI HAKİMİNE YENİ GÖREV

Kararnamede en çok dikkat çeken atamalardan biri, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun idare mahkemesindeki ‘diploma davası’na bakan İstanbul 5. İdare Mahkemesi hakimi Recep Şendil’e ilişkin oldu. Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, davaya bakan hakim Şendil, İstanbul İdare Mahkemesi Başkanlığı görevinden alınarak İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği’ne atandı.