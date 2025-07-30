Gözaltına alınmadan 12 saat önce, İstanbul Üniversitesi tarafından 31 yıllık diploması iptal edilen CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yürütmenin durdurulması talebi, 5. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. Kararı nöbetçi heyet verdi.

İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, 18 Mart’ta CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle iptal etmişti. Bu kararın ardından İmamoğlu, İstanbul 5. İdare Mahkemesi'ne dava açtı.

ÜNİVERSİTE BELGELERİ TESLİM EDEMEDİ

Yürütmenin durdurulması talebiyle açılan davada mahkeme, ara karar vererek İstanbul Üniversitesi dâhil dört kurumdan toplam 36 belgeyi 13 Haziran’a kadar mahkemeye sunmalarını istedi. İstanbul Üniversitesi, istenen 23 belge için mahkemeye başvurarak 13 Haziran’dan itibaren 30 günlük ek süre talep ettiğini bildirdi.

ÜNİVERSİTE DEKANIN SİYASİ NEDENLERLE İSTİFA ETTİĞİNİ KABUL ETMİŞTİ

Üniversite, İmamoğlu’nun diplomasının iptaline ilişkin açılan davaya gönderdiği savunmada; İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamil Ahmet Köse’nin 12 Mart’ta sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini, vekâlet verilmesi için YÖK’e yazı yazıldığını ancak yanıtın 28 Mart’ta geldiğini belirtti. Bu süre zarfında dekan bulunmadığı için fakülte yönetim kurulunun toplanamadığı ve bu nedenle konunun üniversite yönetim kurulunda görüşülmek zorunda kalındığı ifade edildi.

Savunmada şu ifadelere yer verildi:

- Yukarıda belirtilen cevapların aksi yönünde bir karar alınması sonucunu doğuran, ‘açık hata’ ve ‘yokluk’ gerekçelerinin belirtilmesi üzerine bu şekilde bir karar alınmak istenilmediğinden, istifaen görevinden ayrılma sebebiyle Dekanlık makamı boş kalmış ve Fakülte Yönetim Kurulu toplanamadığından konu Üniversite Yönetim Kurulu’nda görüşülmek zorunda kalınmıştır.

5. İDARE MAHKEMESİ HEYETİ GÖREVDEN ALINDI VEKALET EDEN HEYET DİPLOMAYI İPTAL ETTİ

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nin asli heyeti görevden alındı. 29 Temmuz’a kadar görevde olan nöbetçi heyet, İmamoğlu’nun diplomasının iptaline karşı açtığı davada yürütmenin durdurulması talebini reddetti. Mahkeme kararında şu ifadelere yer verildi:

- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesinin 2. fıkrasında, ‘İdari mahkemelerin, idari işlemin uygulanması hâlinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler’ hükmüne yer verilmiştir.

- Dava dosyasının incelenmesinden, 2577 sayılı Kanun’un 27. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen koşulların birlikte gerçekleşmediği sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle; yürütmenin durdurulması isteminin reddine…