CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, diplomasının sahte olduğu iddiası nedeniyle "resmi belgede sahtecilik" soruşturması başlatılmıştı.
Veryansın TV'den aktarılan 'İmamoğlu'nun diplomasını YÖK İptal etti' iddiasına yanıt CHP'li 28. Dönem İstanbul Miletvekili Avukat Turan Taşkın Özer'den geldi.
Özer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının YÖK tarafından iptal edildiği bilgisi doğru değildir. Çünkü YÖK’ün diploma iptal etme gibi bir yetkisi yoktur. Yalan haberler ve manipülasyonlara karşı kamuoyunu uyarıyorum."