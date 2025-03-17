O.Ö., sosyal medyada İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na dair iddialarını paylaştıktan sonra, kendisi ve ailesinin tehdit edildiğini belirterek polise başvurdu. Bunun üzerine Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü, şüphelilerin izini sürmeye başladı. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, tehditleri yapan şüphelilerin İzmir'de olduğunu tespit etti. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nün Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda başlattığı operasyonda, F.E.H. ve Y.E.Ş.'nin Çiğli ilçesinde saklandıkları belirlenerek yakalandılar.

SUÇ KAYITLARI ÇIKTI

Şüphelilerin sadece tehditlerle ilgili değil, aynı zamanda sosyal medya üzerinden tanıştıkları A.Y. (34) isimli kadını alıkoyup, banka hesabından para transferi yaptırdıkları da ortaya çıktı. A.Y., şüphelilerden şikayetçi oldu. Olayda kullanılan tüfek ve dijital materyallere el konuldu.

F.E.H.'nin, 'Dolandırıcılık', 'Tutuklu ve hükümlünün kaçması' gibi suçlardan kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası olduğu, ayrıca İstanbul ve Ankara'da 'Silahlı tehdit' suçlarından arandığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından F.E.H. ve Y.E.Ş. hakkında, 'Silahlı yağma', 'Cinsel saldırı', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Tehdit' gibi suçlardan adli işlem yapıldı ve tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Ayrıca İstanbul ve Ankara'da 'Silahlı tehdit' suçlarından da haklarında işlem başlatıldı.