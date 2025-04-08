İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 15 milyon yurttaşın katıldığı ön seçim sonucunda CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı seçildi.
İmamoğlu'nun diploması 18 Mart günü İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından iptal edilmişti. Diploma iptalini Fakülte Yönetim kurulu yapması gerekirken, Üniversite yönetim kurulunun bu kararı alması kamuoyunda tepki çekti.
Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.
Pehlivan, İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden İstanbul Üniversitesi komisyonunda kimlerin olduğunu açıkladı.
Pehlivan'ın X paylaşımında şu ifadeler bulunuyor:
"Sayın Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını iptal eden İstanbul Üniversitesi komisyonunda kimler var biliyor musunuz?
İş Hukuku alanında çalışan bir iktisatçı,
Bir Onkoloji uzmanı,
Bir Konservatuar hocası!
Türkiye’nin en köklü Hukuk Fakültesinden hocalar dururken seçilen bu ekip, hukuki doğruluk mu, siyasi talimat mı arandığının kanıtıdır!"