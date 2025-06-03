İddialar, iktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Fuat Uğur tarafından gündeme getirildi.

TV100’de yayımlanan habere göre, YÖK Denetleme Kurulu, İstanbul Üniversitesi’ne ilişkin mali ve idari işlemlerde usulsüzlük ve hukuk dışı uygulamaların soruşturulmasına karar verdi.

Haberde yer alan bilgilere göre, Rektör Zülfikar ile özel kalem müdürü Yusuf Yüceyaltırık’tan, belirlenen 10 ayrı başlıktaki iddialara dair bilgi ve belgeler isteniyor.

10 BAŞLIKTA SIRALANAN İDDİALAR

Haberde Rektör Prof. Dr. Zülfikar hakkında yöneltilen iddialar şu başlıklarda toplandı:

- Görev Araçlarının Özel Kullanımı: Rektörlük hizmet araçlarından biri olan 34 GIC 581 plakalı aracın, Rektör ve özel kalemi tarafından özel işlerde kullanıldığı iddia edildi.

- Rektör Misafirleri için SKS Kaynakları: Rektörün özel misafirleri ve programlarının yemek ihtiyacının, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKS) bütçesinden karşılandığı ileri sürüldü.

- Usulsüz Menü ve Personel Değişiklikleri: Menü ve personel değişikliklerinin idare onayı olmadan yapılarak kamu zararı oluştuğu belirtildi.

- Yemek Kartı Usulsüzlüğü: Yemek sayısından fazla kart basılarak firmaya fazla ödeme yapıldığı, bunun da kamu zararına yol açtığı iddia edildi.

- Yurt Demirbaşlarında Usulsüzlük: Dr. Safiye Ali Kız Öğrenci Yurdu’nda sağlam malzemelerin demirbaştan düşülerek atıldığı öne sürüldü.

- Usulsüz Personel Alımı: Sosyal Tesisler kadrosuna, daha önce işten çıkarılan ve tazminat ödenen bir kişinin, kurul kararı olmadan işe alındığı belirtildi.

- Onkoloji Enstitüsü’nde Ücret Artışı İçin Karar: Yönetici paylarının artırılması için hastane prosedürlerine benzer şekilde karar aldırıldığı ifade edildi.

- Ses Sistemi Kiralaması: Üniversitenin kendi ses sistemi olmasına rağmen, piyasa fiyatlarının üzerinde Ankara merkezli bir firmadan hizmet alındığı iddia edildi.

- Sosyal Medya Hizmeti İçin Yüksek Ödeme: Aynı firmaya, daha önce üniversite personelince yürütülen sosyal medya hizmetleri için 3 milyon TL’lik ödeme yapıldığı belirtildi.

- Mahkeme Kararlarına Uymama: Yapılan usulsüz atamalar, mahkeme kararlarına uyulmaması ve görevi kötüye kullanma nedeniyle kurumu ciddi tazminat yükünün beklediği iddia edildi.

HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA YOK

İddialar ve soruşturma sürecine ilişkin henüz YÖK veya İstanbul Üniversitesi tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.