Üniversitelerde mezuniyet törenleri protestoların adresi olmaya devam ediyor...
Geçtiğimiz günlerde Boğaziçi Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreninde yaşanan protestoların ardından bu kez İstanbul Üniversitesi Çapa Diş Hekimliği Fakültesi mezuniyet töreninde benzer görüntüler yaşandı.
19 Mart sürecinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine ilişkin kararda imzası bulunan İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, mezuniyet töreninde öğrencilerin protestosuyla karşılaştı.
ÖĞRENCİLER SIRTINI DÖNDÜ, AİLELER ISLIK VE ALKIŞLARLA DESTEK VERDİ
Tören programı kapsamında konuşma yapmak üzere kürsüye çıkan Zülfikar, konuşmasına başladığı sırada öğrencilerin sessiz protestosuyla karşılaştı.
Çok sayıda öğrenci, tepkisini göstermek amacıyla kürsüye sırtını döndü.
Öğrencilerin protestosuna töreni izleyen aileler ve yakınları da destek verdi.
Veliler, ıslık ve alkışlarla rektöre tepki gösterirken, tören alanında protesto anları dikkat çekti.
Yaşananlar, tören alanında bulunanlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.