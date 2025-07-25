CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun 31 yıl önce kazandığı diplomanın haksız şekilde iptal edildiğini savunan parti yönetimi, diplomayı geri almak için hukuki girişimlerini sürdürüyor...

Konuya ilişkin kritik gelişmeyi T24 yazarı Tolga Şardan kamuoyuyla paylaştı.

Şardan, şunları kaydetti:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) tutuklu Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının araştırılması, yargı sürecinin en kritik aşamasıydı.

Bilindiği üzere; İstanbul Üniversitesi yönetiminin diplomanın iptal edildiği kararını verdiği 18 Mart’tan bir gün sonra İmamoğlu gözaltına alındı ve sonrasında tutuklandı.

İstanbul Üniversitesi’nin İmamoğlu’nun diplomasını iptal etmesinin gerekçesi ise, YÖK Denetleme Kurulu’nca hazırlanan özel rapor olduğu biliniyor.

YÖK Denetleme Kurulu, İmamoğlu’nun diplomasının sahte olup olmadığı yönünde başlattığı araştırmayı, 17 Şubat 2025 tarihli raporla sonuçlandırdı. Kurul raporunda, İmamoğlu’nun yatay geçiş şartlarını sağladığı ancak 1990 yılı itibarıyla Girne Amerikan Üniversitesi’nin denkliğinin YÖK tarafından tanınmadığı bilgisi yer aldı.

Bunun üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu hakkında 22 Şubat’ta “resmi belgede sahtecilik” iddiasıyla adli soruşturma için düğmeye bastı.

İmamoğlu’yla ilgili adli süreç devam ederken, YÖK bünyesindeki Denetleme Kurulu’nda sessiz sedasız bir atama gerçekleştirildi. Hatta bu atamaya konumu gereğince “terfi” demek de mümkün.

Atamanın sürecini özetlemek gerekirse; YÖK Denetleme Kurulu Başkanlığı’na 23 Ağustos 2024’te atama yapıldı. Önceki Kurul Başkanı Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş’in Çukurova Üniversitesi rektörü olmasından sonra, kurul üyelerinden Ercan Özkan, kurul başkanlığına getirildi.

Ancak Özkan’ın bu ataması “vekaleten” görevlendirme oldu. Özkan’ın görev süresi vekaleten başkanlık görevini yürütürken sona erdi. Özkan, 7 Kasım 2024’te bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından “YÖK Denetleme Kurulu Üyesi” olarak görevlendirildi.

Özkan’ın “vekalet” dönemi, İmamoğlu sürecine kadar devam etti.

YÖK Denetleme Kurulu, İmamoğlu’nun diplomasını araştırmaya başladı ve raporu İBB Başkanı’nın aleyhine görüşle hazırlayıp İstanbul Üniversitesi’ne gönderdi.

Peki sonra ne oldu?

Şubat’ta raporun teslim edilmesinin akabinde Mart 2025’te vekil kurul başkanı Ercan Özkan, göreve “asaleten” atandı.

Böylece, İmamoğlu hakkında yürütülen adli sürecin ilk talihlisi YÖK Denetleme Kurulu Başkanlığı’na asaleten atanan Özkan oldu.