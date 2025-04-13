CHP cumhurbaşkanı adayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, üniversite diploması iptal edildikten sonra gizli tanık beyanına dayanan suçlamalarla tutuklanmıştı. 23 Mart’tan bu yana Silivri’deki cezaevinde tutulan İmamoğlu’nun diploma iptaliyle ilgili önemli bir detay ortaya çıktı.

"TİYATROCU, ONKOLOG VE İKTİSATÇI"

Konuyu gündeme taşıyan SÖZCÜ Gazetesi yazarı Sultan Uçar, diplomayı iptal eden İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun, konuyla ilgili raporu hukukçulardan oluşan bir heyet yerine, “tiyatrocu, onkolog ve iktisatçı” olan 3 kişiye yazdırdığını duyurdu. Uçar’ın verdiği bilgiye göre diplomayı iptal raporu için hukuk fakültesindeki 46’sı profesör 207 hukukçudan hiçbiri görevlendirilmedi.

Raporu iktisatçı Prof. Dr. Halil İbrahim Sarıoğlu, Onkolog Doç. Dr. Şeref Buğra Tunçer ve tiyatro-drama hocası Doç. Dr. Yasin Çetin yazdı. “Bu isimleri kim atadı?” diye soran Uçar yazısını, “Sakın ola ki; İmamoğlu’nun diplomasını inceleyen heyet, “AKP’lilerden seçildi” gibi bir fitne çıkarmayın. Tesadüftür, tesadüf (!)” cümlesiyle bitirdi.