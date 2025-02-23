İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’na yönelik soruşturma halkasına bir yenisi daha eklendi.

Son aylarda hakkında yeni davalar, soruşturmalar yürütülen İmamoğlu hakkında, bu kez üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla ‘resmi belgede sahtecilik’ soruşturması başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “ihbarlar” üzerine soruşturma başlattığı öğrenildi. Soruşturmanın, “Yüksek Öğrenim Kurulunca (YÖK) hazırlanan rapor ile ilgili İmamoğlu’nun diplomasının sahteliğine ilişkin tespitlerin yer alması” üzerine başlatıldığı ileri sürüldü.

İmamoğlu’nun, Türk Ceza Kanunu’nun 204 (resmi belgede sahtecilik) ve diğer maddelerinde belirtilen suçlama kapsamında, 26 Şubat’ta ifade vermesi için davet edildiği belirtildi.

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden aldığı Transkript belgesi 16 Ağustos 2017 tarihini taşıyor. Burada, diploma programının İşletme Anabilim Dalı İnsan Kaynakları Yönetimi, Tezli Yüksek Lisans Programı (Örgün Öğretim) olduğu belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, üniversite diploması sıkça tartışma konusu olmuştu. Şu günlerin en önemli “diploma olayı” ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploması.

Diplomada, dönemin İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Berkarda ile İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Kurtuluş’un imzası var.

İmamoğlu, 1990’da Girne ABD Üniversitesi’nin İşletme Fakültesi’ne kayıt yaptırıyor. Bir yıl sonra da, İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçiş yapıyor. İddiaya göre, yatay geçişi yasal değil. Dolayısıyla diplomasının da geçerli olmayacağı vurgulanıyor.

Muhalefet kesiminde baba Hasan İmamoğlu’nun ANAP Trabzon İl Başkanlığı döneminden beri Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu ile tanıştığı ve yatay geçişe Alemdaroğlu’nun destek olduğunu öne sürdü. Bu konuyu Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu’na sordum. Şunları söyledi:

TEZGAH KURULUYOR

“Sayın Ekrem İmamoğlu’nun babasını hayatımın hiçbir döneminde tanımadım. İmamoğlu’nun 1990’da yatay geçiş yaptığını ve benim etkili olduğum öne sürülüyor. Benim o tarihte hiçbir idari görevim olmadığı gibi, Anabilim Dalı Başkanı da değilim. Ayrıca o günün Rektörü Prof. Dr. Cem’i Demiroğlu’na muhalifim. Bu nedenle de üniversitede yatay geçişte kesinlikle etkili olmam söz konusu olamaz. Ben nakilden yıllar sonra yani 31 Aralık 1997’de İstanbul Üniversitesi Rektörü oldum. Dış ülkelerdeki üniversitelerin denklik konuları tamamen YÖK’e ait olup üniversitelerin bu konuda hiçbir yetkisi yoktur. Bana göre Ekrem İmamoğlu’na her yönüyle tezgah hazırlanıyor. Yani İmamoğlu’nu devre dışı bırakmaya çalışıyorlar. İmamoğlu yıpratılmak isteniyor.”

TAMAMEN DEDİKODU

Baba Hasan İmamoğlu’na, oğlunun KKTC’den, İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçişinde Alemdaroğlu’nun destek olup olmadığını sordum:

“Türkiye’de böyle bir dedikodu mekanizması olmamalı. O zaman Kemal Bey rektör müydü bilmiyorum ama ne ben tanıyordum ne de Ekrem tanıyordu. Yatay geçiş yapan sadece benim oğlum değildi. O zaman aynı fakülteden sanırım bir hafta 10 gün içinde yaklaşık 11 kişi daha nakil yapmış. Bu nakiller şahsa ait bir durum değil. Yasadışı bir durum söz konusu değil. Ayrıca bu oğluma özgü bir durum da değil.”

FUTBOLU İSTİYOR

İmamoğlu’nun lise yıllarında futbol tutkusu üzerine baba Hasan İmamoğlu, İstanbul’da bir iş adamı arkadaşıyla konuşmuş. O, çocuklarını Kıbrıs’a üniversiteye göndereceğinden söz ediyor. Ailesi onun inşaat mühendisi olmasını istiyordu. Ancak, İmamoğlu, mühendisliği kazanamadı. Babası, “Kıbrıs’ta bir sınav var ona gideceksin” dedi. Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin inşaat mühendisliğini yazmasını istedi. Girne’de Amerikan Üniversitesi de açılmıştı. Oranın da işletme ve ekonomi bölümü var. Amcası, onu inşaat fakültesini yazmaya ikna için uğraşırken, İmamoğlu İşletme Fakültesi’ne kayıt yaptırma konusunda amcasını üç gün içinde ikna etti. Artık o “İşletme Fakülteli Ekrem İmamoğlu” olmuştu. Üç arkadaşıyla birlikte Girne’de ev tuttular.

YATAY GEÇİŞ YAPTI

Okul arkadaşı Murat, İstanbul Üniversitesi’ne geçiş yaptı, diğer arkadaşlarından da başka üniversitelere geçenler oldu. İmamoğlu da İstanbul Üniversitesi’ne geçiş için başvurdu. İmamoğlu, o süreci şöyle anlattı:

“Başvurum kabul edildi ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce işletmeye geçecektim. Geçişte bir talihsizliğimiz oldu, iki ders kabul edildi. İki dersin dışındaki bütün dersleri sıfırdan alacağım. Yani ben 2. sınıftan, 20 dersle başladım. Başarılı oldum. Üniversite yaşamım devam ederken yoğun bir iş hayatım da başladı. Babamın işi olan inşaat işiyle haşır neşir oldum. Hatta eşimin yöneticisi oldum. Meşhur köfteci dükkanları açtım. Bu esnada yine duramadım hem fakülte takımında hem üniversite takımında futbol oynamaya başladım.

AFTAN YARARLANDI

İstanbul Üniversitesi ile Türkiye şampiyonalarına gittik, Türkiye dördüncüsü olduk.

Üniversitede işletme fakültesinin de kalecisiydim. Takımımız iki yıl üst üste üniversite şampiyonu oldu. Böyle keyifli spor hayatım var okuluma da gidiyorum. Derslerim iyi derken üniversite bitti tabii iş yaşamım çok yoğun. Tam üniversite bitti, askerlik konusu var. Üniversitenin sosyal bilimler fakültesinin insan kaynakları sınavına girip kazandım. O dönem 3 ders verdim, biraz tembellik yaptım ve bıraktım. Sonra, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde af çıktı ve programı bitirdim. Dolayısıyla İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi’nden İnsan Kaynakları mastırım var.”

İmamoğlu, futbolu ve öğrenimini birlikte sürdürdü. 1994’te mezun oldu. İmamoğlu, o dönem gerçekten tembellik etmiş. 2014’te bu programa kayıt yaptırmış, Af Kanunu çıktıktan sonra 2017’de ancak mezun olabilmiş.