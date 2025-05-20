"Karar veren İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nce; dava dosyası incelenerek davacının yürütmenin durdurulması istemi hakkında işin gereği görüşüldü" denilen kararda, Ekrem İmamoğlu'nun şu itirazına da yer verildi:

"İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü mezunu olan davacı tarafından; yatay geçiş işlemlerinde usulsüzlük olduğu iddiasıyla üniversite yatay geçiş kararları ile mezuniyet ve diplomasının iptaline ilişkin İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulunun 18/03/2025 tarih ve 3 sayılı kararının; öncelikle kararın yetkili organ tarafından alınmadığı, yatay geçiş yapıldığı dönemdeki mevzuata ve üniversitelerce belirlenmiş koşullara uygun olarak yatay geçiş yapıldığı, davalı üniversitenin yatay geçişe ilişkin kontenjan artırımına gitmiş olmasının ve başvuru süresini öne çekmesinin davacıya atfedilecek bir kusur olmadığı, nitekim kontenjan arttırımı olmasa idi dahi davacının başarı sırasına göre evveliyetle kabul edilecek öğrencilerden olduğu, yatay geçişe ilişkin işlemlerde yokluk ve açık hata durumlarının kesinlikle bulunmadığı belirtilmek suretiyle hukuka ve mevzuata aykırı olduğu ileri sürülerek yürütmesinin durdurulması ve iptali istenilmektedir."

Mahkeme itirazı inceleyerek yürütmenin durdurulmasıyla ilgili kararını vermek için İdare ve YÖK'ten 36 ayrı belgenin istenmesini kararlaştırdı.