Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, İBB operasyonları kapsamında tutuklanan ailelerle dayanışma platformu kurduğunu açıkladı. Kurulan platformun tutuklu bulunan insanların tutuksuz yargılanmaları için kamuoyu oluşturmak ve neden tutuklu olduğunu anlatmak olduğunu ifade eden Dilek İmamoğlu, bu kapsamda artık daha fazla sahada olacağını da belirtti. İmamoğlu ve tutuklu ailelerin ilk durağı ise Beylikdüzü oldu.

ERDOĞAN’DAN DÖNÜŞ YOK!

Geçtiğimiz haftalarda Emine Erdoğan’a da çağrı yapan Dilek İmamoğlu, henüz bir dönüş olmadığını belirterek şöyle konuştu: “Hiçbir delile dayanmadan bu insanların tutuklu yargılanmaları, zaten büyük bir facia.

Dilek İmamoğlu platformun kurulmasını Beylikdüzü’nden duyurdu

VİCDAN KABUL ETMEZ

Ama dışarıda çocuğu, yalnız yaşayan kadınlar, eşlerinden ayrı, yalnız yaşayan kadınlar ve çocuklarını tek başına büyüten kadınların içeride bu zulmü görmelerine, ben insan olarak, önce insan, sonra kadın ve sonra bir eş olarak yüreğim dayanmadı. Ve içerideki kadınların sesi olmak istedim. Çünkü onların sesini duyurmak istedim. Onlar içeride dört duvar arasına seslerini duyuramıyorlar. Bu süreçte sınava giren çocukları olan anneler, okula çocuğu okula giden anneler... Çocuğu evde yalnız başına yaşayan kadın, evde çocuğuyla birlikte ve gözaltına alınırken arkadaşını çağırıyor çocuğunun yanına. Böyle bir böyle bir muameleyi, hiçbir insan, hiçbir vicdan kabul edemez diye düşünüyorum. Benim Emine Hanım’a yaptığım çağrı, bir kadın ve bir anne olarak yaptığım, duygusal bir çağrıydı.”

İmza kampanyası sadece İBB’nin ve CHP’nin değil halkın meselesi

“Süreç, en başından beri sadece İBB’nin, CHP’nin meselesi olmadı. Halkın vicdanının, ahlakının, adalet anlayışının meselesi oldu. Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim imza kampanyası da bu mücadelenin çok önemli bir parçası. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu hatırlatıyor. O nedenle bu kampanya, siyasi bir kampanya değil. Bu kampanyanın tek öznesi Ekrem İmamoğlu da değil. Bu kampanyanın öznesi Türkiye Cumhuriyeti’ni, çocuklarımızın geleceğini korumak isteyen; demokrasiden yana olan herkesti.”

Büyük bir kötülükle mücadele ediyoruz

Dilek İmamoğlu, “Delilsiz iddialar, gizli tanıklar, iftiralar ile insanları ailelerinden, sevdiklerinden ayırıyorlar. Ağızlarından iftiralar alabilmek için ailelerinden uzak, farklı illerdeki cezaevlerine sevk ediyorlar. Büyük bir kötülükle mücadele ediyoruz. İçeride tutuklu olanlar, bir yandan kendi sıkıntılarıyla uğraşırken bir yandan da akılları dışarıdaki ailelerinde” dedi.