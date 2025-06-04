Di-En Araştırma şirketi 28 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında 16 ilde 2 bin 828 katılımcıyla yaptığı anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.
ÇARPICI İMAMOĞLU SONUCU
Araştırmada Türkiye'nin en büyük sorunu olarak 'Ekonomik kriz' görülürken ikinci sırada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması yer aldı.
En büyük sorunlar seçeneklerinde sırasıyla gazetecilerin, siyasiler ve gençlerin tutuklanması ve hak hukuk adalet ile ilgili sorunların gelmesi dikkat çekti.
CHP FARKI YAKLAŞIK 10 PUANA ÇIKARDI
Seçim anketinde ise çarpıcı sonuçlar yer aldı.
Araştırmaya göre CHP'nin oy desteği yüzde 36,8'e yükselirken AKP yüzde 27,1'de kaldı.
DEM Parti yüzde 8,7 oy alırken Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı MHP ise yüzde 7,1'de kaldı.
Diğer partilerin oy oranı şöyle:
İYİ Parti yüzde 6,9
Zafer yüzde 5,5
YRP yüzde 3
YMP yüzde 1,5
A Parti yüzde 1,2
TİP yüzde 1