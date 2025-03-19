İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'PKK/KCK terör örgütüne yardım" sebebiyle gözaltına alınması sonrasında dış basın, Türkiye'yi konuştu. İmamoğlu'nun "gelecek seçimlerdeki en popüler Cumhurbaşkanı adayı" olduğunu belirten sayısız haber, Türkiye halkının şaşkınlığını paylaşıyor.

ABD, Avrupa ve hatta Orta Doğu'da bile İstanbul Belediye Başkanı'nın gözaltına alınması bir deprem etkisi yarattı. Dünyanın önde gelen basın kuruluşları, ülke gündemine bomba gibi düşen gözaltı hakkında bunları söyledi:

FINANCIAL TIMES

Financial Times, "Recep Tayyip Erdoğan'ın en büyük rakibi Türk polisi tarafından gözaltına alındı" diye yazdı. Dünyaca ünlü ekonomi ve siyaset gazetesi Financial Times, "Türk polisi, hükümetin muhalefete yönelik kapsamlı baskısı yoğunlaşırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlıca siyasi rakibi olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu gözaltına aldı" diyerek haberin girişini attı.

Gazete, "Son haftalarda Erdoğan'ın rakipleri zayıflatılırken, hükümeti sağdan ve soldan siyasetçileri, gazetecileri, akademisyenleri - hatta seçim tahminlerine giren bir astroloğu - hedef alan bir baskı başlattı" diye de ekledi.

Financial Times, İmamoğlu'nun Erdoğan'ı geniş bir oranla geride bıraktığının altını çizdi. Pazar günü CHP'nin aday seçimlerinin yapılması beklenirken verilen tutuklama kararının yarattığı depremin, Türkiye piyasılarını kötü etkileyeceğini belirten ekonomi gazetesi, CHP'nin "siyasi darbe" açıklamalarına dikkat çekti.

AFP

Fransa merkezli AFP, "CHP içinde popüler ve güçlü bir figür olan İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlıca siyasi rakibi ve gözaltına alınması, 2028 cumhurbaşkanlığı seçimleri için partinin adayı olarak gösterilmesinden günler önce gerçekleşti" diye yazdı.

Fransız ajans, "Erdoğan'a meydan okuyabilecek en güçlü aday olarak görülen İmamoğlu'nun kariyeri, eleştirmenlerin siyasi amaçlı olduğunu söylediği bir dizi hukuki davanın gölgesinde kaldı" diyerek İmamoğlu'nun Türk siyasetindeki önemli yerinin altını çizdi.

AP

ABD merkezli Associated Press'in haberinde İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının yarattığı şok etkisinin üzerinde duruldu. Polisin aşırı tepkisinin üzerinde duran AP, "yetkililer ayrıca tutuklamanın ardından protestoları önlemek amacıyla İstanbul çevresindeki bazı yolları kapattı ve şehirdeki gösterileri dört gün boyunca yasakladı." ifadelerine yer verdi.

AP, İmamoğlu'nun siyasi sebeplerle gözaltına alınmasına geniş yer verdi. Haberde, "eleştirmenler, baskıların Erdoğan'ın iktidar partisinin Mart ayındaki yerel seçimlerde önemli kayıplar yaşamasının ardından geldiğini ve erken genel seçim çağrılarının arttığını söylüyor. Hükümet yetkilileri mahkemelerin bağımsız çalıştığında ısrar ediyor ve muhalif isimlere yönelik yasal işlemlerin siyasi amaçlı olduğu iddialarını reddediyor" diye yazdı.

REUTERS

İngiltere merkezli, dünyaca ünlü Reuters haber ajansı da "Türk makamları Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başlıca siyasi rakibini, ana muhalefet partisinin “yeni cumhurbaşkanımıza karşı bir darbe” olarak nitelendirdiği yolsuzluk ve terörist bir gruba yardım etmek gibi suçlamalarla gözaltına aldı" sözleriyle haberin girişini yazdı.

Bunun yanında haber ajansı, “İmamoğlu'nun partisi, yirmi yılı aşkın bir süredir Türkiye'yi yöneten Erdoğan'a karşı birkaç gün içinde onu aday göstermeye hazırlanıyordu. İki dönemdir belediye başkanlığı yapan İmamoğlu'nun gelecekteki herhangi bir seçimde aday olacağı düşünülüyordu" ifadelerine yer verildi. Reuters, İmamoğlu'nun Türkiye'deki en popüler Cumhurbaşkanı adayı olduğunun altını çizdi.

Bunun yanında Reuters, İmamoğlu'nun siyasette yükselişini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yükselişine benzeterek, iki adayın Cumhurbaşkanlık yolunda attığı adımlarla paralel kurdu. Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili yaşadığı sorunları ve okuduğu şiir sebebiyle İstanbul Belediye Başkanlığını kaybetmesine değindi.

İNSAN HAKLARI İZLEME ÖRGÜTÜ

İnsan Hakları İzleme Örgütü Türkiye Direktörü Emma Sinclair-Webb, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını kınadı ve bunu “adalet sisteminin alenen kötüye kullanılması” olarak nitelendirdi.

Reuters'e yaptığı açıklamada Sinclair-Webb, gözaltıları muhalefet faaliyetlerini baltalamayı amaçlayan “siyasi amaçlı soruşturmaların” bir parçası olarak nitelendirdi. İmamoğlu ve gözaltına alınanların derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

MIDDLE EAST EYE

Orta Doğu haberlerine odaklanan Katar merkezli Middle East Eye ise, erken seçimlerin son derece yakın olduğunu belirtti. Middle East Eye'ın haberinde "İmamoğlu, ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Nisan ayında açıklanması beklenen cumhurbaşkanı adayı" olarak seçilmesinin beklendiği ve bu seçimden hemen önce gözaltına alındığını belirtti.

Haberde, "Bir dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı da yapmış olan İmamoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en zorlu rakiplerinden biri olarak görülüyor.Tutuklanması, %51.14 oyla yeniden seçildiği İstanbul belediye başkanlığı seçimlerindeki ezici zaferinden bir yıl sonra gerçekleşti" diye yazıldı.

THE GUARDIAN

İngiltere merkezli 'The Guardian' gazetesi ise, İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesiyle ilgili olarak Teneo siyasi risk danışmanlık şirketinden Wolfango Piccoli ile konuştu.

Piccoli, "diplomanın iptalinin Erdoğan'ın seçim zaferi elde edemeyeceğini anladığını gösterdiğini" söyledi. Piccoli'nin, The Guardian'a e-postayla gönderdiği açıklamalarda, “İmamoğlu'nun diplomasını iptal etme kararı, en güçlü rakibi ortadan kaldırarak adil bir seçim yarışını baltalamanın ötesine geçiyor” dedi.

Uzman, “Bu karar, devlet aygıtını kontrol ederek neyin gerçek olup neyin olmadığını dikte etme cüretini ve gücünü yansıtmaktadır” açıklamasını yaptı.

BLOOMBERG

Dünyaca ünlü ekonomi haberleri kaynağı Bloomberg ise, İmamoğlu'nun Türkiye için ne kadar önemli bir aday olduğunun altını çizdi.

Bloomberg, "Türkiye'nin en önde gelen muhalif isimlerinden biri olan İmamoğlu, geçen yılki İstanbul belediye başkanlığı yarışında Erdoğan'ın seçtiği adayı yenmesinden bu yana cumhurbaşkanlığı için en önemli aday olarak görülüyor" diye yazdı.

CHP'nin aday seçimi konusunda net bir tahminde bulunan Bloomberg, "Pazar günü ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilecekti. Gözaltına alınması, en ciddisi yedi yıldan fazla hapis cezası ve siyasi yasak içeren bir dizi soruşturma ve davanın ardından gerçekleşti" sözlerini haberine ekledi.

FAZ

Gazete, "İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilecekti. Ancak siyasi olarak kontrol edilen Türk yargısı bunu önledi. Gözaltının zamanlaması hiç de tesadüf değil. İmamoğlu, önümüzdeki Pazar günü CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edileekti. Bir sonraki seçimlerin 2028’de olmayacağı belli. İmamoğlu en azından aday olmanın kendisini bu tür soruşturmalardan koruyacağını ve Erdoğan’ın ödemek zorunda kalacağı siyasi bedeli artıracağını umuyordu" diye yazdı.

BILD

Bild Gazetesi, "Erdoğan’ın rakibi İmamoğlu gözaltına alındı“ başlığıyla haberi duyurdu. İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, Erdoğan’ı seçimlerde alt ettiğini bu yüzden, muhalefet tarafından Erdoğan’a karşı „umut vaad eden aday" olarak görüldüğü belirtildi. Bild, "İmamoğlu, diğer şeylerin yanı sıra, suç örgütüne üye olmak ve yolsuzlukla da suçlanıyor" sözlerine yer verdi.

EKATHIMERINI

Yunanistan merkezli Ekathimerini ise, "İmamoğlu'nun partisi birkaç gün içinde onu yirmi yılı aşkın süredir Türkiye'yi yöneten Erdoğan'ın rakibi yapmaya hazırdı. İki dönemdir belediye başkanlığı yapan İmamoğlu'nun anketlere göre Türkiye Cumhurbaşkanı'nın karşısına çıkabileceği tahmin ediliyor" diye yazdı.

İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla sarsılan ekonomiye dikkat çeken Yunan gazetesi, "Cumhurbaşkanı adaylığının 23 Mart'ta açıklanması bekleniyordu. Şimdi elbette her şey “havada”.İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda da güçlü çalkantılar var ve borsa yüzde 6,8 düşüşte" ifadelerine yer verdi.

Gazete bunun yanında, "tutuklama, İmamoğlu'nun diplomasının İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edilmesinden bir gün sonra geldi; bu karar onaylanırsa İmamoğlu'nun adaylığı engellenmiş olacak, zira Türk yasalarına göre üniversite diploması cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmak için bir ön koşul" diye okurlarına açıkladı.