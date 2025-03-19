İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “yolsuzluk” ve “terör” suçlarından başlattığı iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

İmamoğlu ile birlikte “yolsuzluk” suçlamasıyla başlatılan soruşturmada, aralarında Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ile İBB yöneticilerinin de olduğu 100 kişi, “kent uzlaşısı” nedeniyle terör suçundan başlatılan soruşturmada da aralarında Şişli Belediye Başkanı Resul Ekrem Şahan, İBB Genel Sekreteri Mahir Polat’ın da olduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltındaki ilk görüntüleri ortaya çıktı.

Kamera kaydına alan kişinin, "Başkanım her şey güzel olacak. Kendinize dikkat edin, bunlar geçecek" dediği duyuluyor.