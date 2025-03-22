İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun bugün saat 21.00 sıralarında Çağlayan Adliyesi'ne sevk edileceğini duyurdu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, "Kent Uzlaşısı" ve "Medya AŞ" ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak", "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" gibi suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı.

Adliye çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, Çağlayan Meydanı ve Abide-i Hürriyet Caddesi'ne polis bariyerleri yerleştirildi. TOMA ve çevik kuvvet araçları da bölgeye konuşlandırıldı.

Şu an ikinci soruşturma kapsamında emniyetteki ifadesi devam eden İmamoğlu'nun, ilerleyen saatlerde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.