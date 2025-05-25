İktidar medyası, İBB’ye yönelik soruşturmada gözaltına alınan Seza Büyükçulha’nın “İmamoğlu’nun kasası” olduğunu iddia etti. Ancak Büyükçulha’nın lokantasının açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı ortaya çıktı.
Öte yandan Trabzon’da işletmecilik yapan Büyükçulha’nın gözaltına alınmasının ardından açıklama yapan yakın arkadaşı Nedim Saral, basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Saral, Büyükçulha’nın ekonomik durumunun suçlamalarla örtüşmediğini vurgulayarak “Ticari hayatı zaman zaman zorluklarla geçmiştir, kira ödemekte bile zorlandığı dönemler olmuştur. Bu nedenle yolsuzlukla ilişkilendirilmesi kabul edilemez” dedi.