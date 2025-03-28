Ankara’da 16 odası, 160 metrekare salonu, 110 metrekare eğlence alanı ve 250 metrekare havuzu olan 600 milyon lira değerinde villa yaptıran AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek, tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun lojmanını eleştirdi.

Gökçek TBMM’de yaptığı konuşmada “İmamoğlu belediyenin sosyal tesislerini kendi evine çevirip son derece lüks bir hâle getirdi” iddiasında bulundu. CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ise “Gel senin evini gezelim, babanın aldığı ihalelere bakalım. Nereden geliyor bu değirmenin suyu, dedenden mi kaldı? Parsel parsel sattınız, en çok götüren de en çok bağıran da sensin” yanıtını verdi.

Son derece lüks villada, 250 metrekare havuz, 160 metrekare salon ve 110 metrekare eğlence odası bulunuyor.

BABANIN HESABINI VER

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü de “Sen önce babanın hesabını ver” diye bağırdı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de “Giderek acınacak hale geliyorsun. Sen 600 milyon liralık villanın hesabını veremedin, babanın servetini, neyi nereden aldığının hesabını veremiyorsun” dedi ve şunları söyledi:

Osman Gökçek

BEKLEYEN 46 DOSYA VAR

“Ankara’da babanın çaldıklarını, senin çaldıklarını, senin FETÖ’yle ilişkilerini bilmeyen yok. Senin ATO Başkan adaylığını babanın parsel parsel sattığı FETÖ’cüler destekledi ama bizim tokadımızı yedi. Samanyolu okuluna giden sen değil misin? Baban hakkında onlarca suç duyurum var, babanın belediyede bekleyen 46 dosyası var. Boğazından helal lokma geçmemiş biri olduğunu tüm Türkiye biliyor. Beyaz TV kimin? Kağıt üzerinde gözükmüyor ama senin.”