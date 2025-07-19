CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından her hafta çarşamba günleri İstanbul'un bir ilçesinde ve her hafta sonu Türkiye’nin farklı bir ilinde düzenlenen ''Millet İradesine Sahip Çıkıyor'' mitinglerinin 14'üncüsü, İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'da gerçekleşiyor. Trabzon Atatürk Alanı'nda (Meydanpark) gerçekleştirilen mitinge on binlerce vatandaş katılıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Trabzon'da düzenlenen mitingde kalabalığa sesleniyor. Özel'in konuşmasında öne çıkan ifadeler şu şekilde:

- Bugün buraya evladınıza yapılan darbeye karşı eylem yapmaya geldik. Saraçhane'de 92 yaşına rağmen dimdik ayakta duran, partisine sahip çıkan genel başkanımız Altan Öymen'i kaymettik. Rahmetle anıyoruz.

- Altan Öymen, genç yaşlarından itibaren iyi eğitimi ile yüreğine gazetecilik meslek aşkı düşmüş. Ulus, Milliyet, Cumhuriyet gazetesinde görev yapan, her şey bir yana eğer bu mücadele Saraçhane, Maltepe ve 38'incisini yaptığımız Ekrem İmamoğlu'na özgürlük eylemleri sansürlenmediği içindir. Bugün bu yayını yapan ANKA Haber Ajansının kurucusudur.

- 1950 yılında 14 Mayıs günü CHP seçimleri kaybettiğinde Altan Öymen partiye gidip 15 Mayıs 1950'de kaydolan ve 75 yıl Genel Başkanlık dahil çok önemli görevleri yapan kalbi CHP ile atan Genel Başkanımızı minnetle ve rahmetle anıyorum.

- Trabzon hem üzgün hem kızgın. Evlatları Ekrem İmamoğlu, Mehmet Murat Çalık, Hasan Akgün hemşerilerini hücrelerinden izliyorlar. Çalık'ın annesi, eşi, 12 yaşındaki evladı hastane bahçelerinden beklerken birileri ona zulmediyor. Erdoğan'a sesleniyorum. Oturduğunuz koltuğun son sahibisiniz. İlk sahibi işgal ordularının komutanına der ki 'Esir düştünüz. Sizinle savaşımız bitti.' Bir tarafta düşmanına bile insanca davranan bir lider. Bir tarafta Çalık'ın 12 yaşındaki çocuğuna, 84 yaşındaki anasına kıyan bir zavallı. Yazıklar olsun!

- Erdoğan bu meydana geliyor, otobüsü bir tarafa çekmiş o taraf dolmamış. Erdoğan'a biri bu meydanı göstersin, bir uşak daha alacak yer kalmamış görsün.

- Trabzon teşvik istiyor hala 3. sırada. Madenler bölgenin doğasını katlediyor. Bir yanda dünya kadar HES ruhsatı derelerin başında. Toplam alanının 4'te 3'ü maden sahası olmuş durumda. Araklı'da taş önü, çöp tesisinin kokusu şehrin belası. İzmir'de Körfez'i temizleme yetkisi onlarda olmasına rağmen, büyükşehir bizde diye suçu bize atanlara soruyorum.

- Büyükşehir de sizde ana iktidar da sizde. Araklı'daki kokunun müsebbibi kimde Allah'ın adamı? Benim Trabzon'a her geldiğimde kentte çok konuşulan bir bahsimiz var. yüksek mevkilerde Trabzonlular var ama Trabzon'a faydaları yok. 10 tane Trabzonlu AKP'li Trabzon'a bir hafif raylı sistem yapamadı. Ama burada beceriksizlik Trabzonlu olmakta değil. Bir tane Trabzonlu CHP'li İstanbul'a 10 tane metro yaptı.

- Demek ki beceremeyen Trabzonlular değil AKP'li Trabzonlularmış. 10 tane metroyu oraya yapan İmamoğlu orada. Bir yanda da on tanesi bir raylı sistem yapamamış.

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