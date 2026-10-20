Partinin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İmamoğlu'nun mahkemede savunma yapmasının önce engellendiği, ardından savunmasını kitaplaştırdığı “Millet Şahidimdir” adlı eserin yasaklandığı belirtildi.

YENİ Parti, söz konusu engellemelere rağmen İmamoğlu'nun açıklamalarını kamuoyuna ulaştırdıklarını ifade etti.

"HAKİKATİN ÖNÜNE GEÇEMEDİLER"

YENİ Parti'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“15,5 milyon vatandaşımızın oylarıyla Cumhurbaşkanı Adayı olan Ekrem İmamoğlu'nun önce mahkemede savunma yapmasını engellediler, ardından ‘Millet Şahidimdir’ adıyla hazırlanan savunma kitabına yasak getirdiler. Ama hakikatin önüne geçemediler.”

KİTAP VE SAVUNMA METNİ PAYLAŞILDI

Parti, İmamoğlu'nun kitabının ve İBB davasındaki savunmasının tam metninin erişime açıldığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Şimdi hem ‘Millet Şahidimdir’ kitabını hem de Ekrem İmamoğlu'nun İBB Davası'ndaki savunmasının tam metinlerini milletimizin vicdanına ve takdirine sunuyoruz. Millet şahidimizdir. Adalet er ya da geç yerini bulacak!”

Paylaşımda, kitabın indirilmesi ve savunma metinlerinin okunması için iki ayrı internet adresine yer verildi.

'MİLLET ŞAHİDİMDİR' KİTABINA EL KONULMUŞTU

Ekrem İmamoğlu'nun İBB davası kapsamında hazırladığı savunmayı kitaplaştırmasının ardından, İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 27 Ağustos 2026'da eserin basılmış ve basılmakta olan nüshalarına el konulmasına, dağıtımının ve satışının yasaklanmasına karar verilmişti. Kararın ardından YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nun savunmasını kamuoyuna ulaştırmasının engellendiğini belirterek uygulamaya tepki göstermişti.

İmamoğlu ise 14 Ekim'de başlayan İBB davası savunmasında kitabına yönelik işlemleri eleştirmiş ve savunma hakkının kısıtlandığını ifade etmişti. İmamoğlu'nun dört gün süren savunmasının ardından YENİ Parti, kitabı ve mahkemedeki konuşmalarının tam metinlerini kamuoyuyla paylaştığını açıkladı.