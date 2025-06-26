Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için ikinci MASAK raporu çıktı. Raporda, Selim İmamoğlu’nun Hırvatistan’daki şirketi Tectum Investment D.O.O’daki 627 bin Euro (güncel kur ile 28 milyon 551 bin TL) olduğu belirlendi. Ve bunun da minimum suç geliri olarak değerlendirildiğini de belirtti. Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, Selim İmamoğlu’nun MASAK raporundaki para transferlerinin mükerrer olduğunu tespit etti.

Özgür Özel, Avcılar mitinginde MASAK raporunu açıkladı, ertesi gün, Mehmet Pehlivan tutuklandı. Pehlivan’ın tespit ettiği şişirme para transferlerine SÖZCÜ ulaştı.

TEKRAR EDEN HAREKETLER

Raporda, 1 ve 2 Ağustos’ta 44 bin Euro, 11 ve 14 Ağustos’ta 55 bin Euro, 18 ve 19 Ekim’de 50 bin Euro, 20-21 Kasım’da 49 bin Euro ve 19 20 Aralık 2023’te de yine 49 bin Euro şeklinde, birbirini kuruşu kuruşuna tekrar eden hareketler tespit edildi. Bu hareketliliğe göre Selim İmamoğlu’nun Hırvatistan’daki şirketine ailesi tarafından gönderilen para aslında 338 bin 461 Euro.

HATALI TESPİTLER

İmamoğlu’nun avukatları bir açıklama yaptı Açıklama şöyle:

“MASAK raporunda müvekkilin toplamda 637.106 Euro tutarında transfer gerçekleştirdiği ileri sürülmektedir. Ancak bu tutar, aynı işlemlerin birden fazla kez yazılmasıyla şişirilmiş; mükerrer kayıtlarla gerçek dışı bir algı oluşturulmuştur. Gerçekte mü vekkilin yaptığı yatırım, tamamı ailesinin birikimlerinden oluşan 388.663 Euro tutarındaki yurt dışı transferden ibarettir.”