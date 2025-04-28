İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturmasında dikkat çeken gelişmeler ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürülen toplam 51 kişinin işlemleri tamamlanırken gözaltındaki ifade işlemleri dün öğleden sonra başladı.

BAŞKASININ YAPTIĞI YURTDIŞI SEYAHATİ SORULMUŞ

Cumhuriyet'ten Engin Deniz İpek'in haberine göre; Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu’na sorgusunda yöneltilen bazı sorular ise dikkat çekti.

Kasapoğlu’na sorgusunda sorulan sorulardan biri, üzerine kayıtlı ikinci el arabasının kendisinden önceki sahibinin yurtdışına çıkışıyla ilgili.

Soruda Kasapoğlu’na, söz konusu arabayı Aralık 2023’te aldığı hatırlatılırken Eylül 2022’de Ö.Y isimli kişinin arabayla yurtdışına çıkma sebebi soruldu.

Kasapoğlu, söz konusu kişiyi tanımadığını ve araç tescil tarihiyle birlikte yapılan hatırlatmadan da anlaşılacağı üzere arabayı 2023 yılında aldığını ve sorulan yurtdışı çıkış işleminden haberi olmadığını aktardı.

İKİNCİ EL ARABANIN PARASI DA SORULDU

Kasapoğlu’na yöneltilen bir diğer soru da kendi hesabından yapılan 1 milyon 130 bin 130 TL’lik bir para transferiyle ilgili. Kasapoğlu, söz konusu transferin aldığı arabanın ödemesi olduğunu söylerken transferin tarihinin aracı üzerine kaydettiği 22 Aralık 2023 olduğu da sorgu kayıtlarına yansıdı.

"GÖREVİM İLE BAĞLANTILI DEĞİL"

Kasapoğlu’na sorgusunda ayrıca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil olmak üzere İBB’de çalışan pek çok kişiyle yaptığı telefon görüşmeleri de sorulurken S.K isimli bir kişinin Başsavcılığa verdiği şikayette açık hava reklamlarıyla ilgili iddiaları da soruldu.

Kasapoğlu, reklamlarla ilgili soruya “Benim görevim belediyedeki diğer birimler ile belediye başkanımızın koordinasyonunu sağlamak, toplanları planlamak, randevuları organize etmek ve yurttaşlarımız ile görüştürmekten sorumluyum. Yukarıda bana sorulan hususlar görevim ile bağlantılı değildir, alakam da yoktur” cevabını verdi.