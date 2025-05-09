Türkiye'de hukuksuz gözaltılarda her gün yeni bir olay yaşanıyor. Henüz hakkında iddianame bile yazılmadan kamuoyuna 'Suç Örgütü Lideri' olarak lanse edilen seçilmiş İBB Başkanı ve CHP'nin 15 milyon oy ile belirlenmiş Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.

Getirilen erişim engelinin ardından Ekrem İmamoğlu'nun uluslararası arenada kullandığı ingilizce hesabını kullanmaya başlamasının ardından bu defa da uluslararası hesabı da kapatıldı.

PAYLAŞIMLARI DAĞITMAK SUÇU

Tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabının kapatılmasının ardından Av. Burak Saldıroğlu dikkat çeken bir adım attı. Saldıroğlu, İmamoğlu'nun sosyal medya paylaşımlarını çıktı alıp sokaklarda vatandaşlarda dağıtmaya başladı.

Sosyal medyadan bunu duyurması çok ses getirince yargı harekete geçti. Akşam saatlerinde Avukat Burak Saldıroğlu gözaltına alındığını açıkladı.