Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP'nin Cumhurbaşkanlığı ön seçiminde resmen aday oldu. CHP ön seçiminde adaylık başvurusu yapacağını belirten Dursun Çiçek ise eşinin rahatsızlanması nedeniyle imza toplamayı yarıda bıraktı.
HaberTürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, Çiçek, "Ek süre verilirse imza toplamaya devam edeceğim." dedi.
CHP'de ön seçim heyecanı başladı. Cumhurbaşkanlığı aday adaylığı için son başvuru bugün saat 17.00'ye kadar alınacak. Adaylık içinse en az 20 milletvekilinin imzası gerekiyor.
Aday olacağını açıklayan Dursun Çiçek eşinin rahatsızlanmasından ötürü imza toplama işini yarıda bırakarak İstanbul'a döndü.