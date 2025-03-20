Metinde, İmamoğlu’nun lüks bir konutta yaşadığı iddiasıyla ilgili “İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ailesiyle birlikte, mülkiyeti İBB’ye ait Sarıyer’deki başkanlık konutunda ikamet etmektedir. Daha önce bir vakfa tahsis edilmiş olan bu taşınmaz, İmamoğlu’nun girişimiyle İBB’ye geri kazandırılmış ve kendisinden sonraki başkanların da kullanımı için başkanlık konutu olarak düzenlenmiştir. Benzer şekilde, 2019 öncesinde iktidar partisi belediye başkanlarına tahsis edilen ve lüks villalar içeren Florya’daki yerleşke, İmamoğlu’nun talimatıyla İstanbul Planlama Ajansı’na (İPA) devredilerek halkın kullanımına sunulmuştur" ifadelerine yer verildi.

Belediye iştiraklerinin Sayıştay tarafından denetlendiği ve usulsüzlük bulunmadığı belirtildi.

İBB’de terör örgütleriyle bağlantılı kişilerin işe alındığı iddialarının ise geçmişte yargı süreçlerinde aklanarak çürütüldüğü vurgulandı.

Açıklamada, “Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, işe alımları titizlikle yürütmekte olup, Valilik onayı olmadan personel istihdam edilmemektedir” denildi.

İş insanlarına baskı yapıldığı iddiası da “Encümen kararları İBB Meclisi’nin denetimindedir” ifadesiyle reddedildi.

Medya A.Ş. yöneticisinin yurt dışına kaçtığı yönündeki iddia ise “Söz konusu yönetici, yıllık izinle yurtdışına çıkmış, gelişmeler üzerine dönüş biletini erkene alarak ülkeye dönme kararı almıştır" şeklinde cevap verildi.

İBB’nin açıklamasının tamamı şöyle:

YALANLAR VE GERÇEKLER

“LÜKS KONUT” YALANI

Yalan: “Lüks içinde yaşıyordu, haksız kazançla elde ettiği paralarla aldığı milyonluk villada gözaltına alındı.”

Gerçek: Ekrem İmamoğlu, ailesiyle birlikte İBB’ye ait Sarıyer’deki başkanlık konutunda yaşamaktadır. Bu taşınmaz, daha önce bir vakfa tahsis edilmişken İmamoğlu tarafından İBB’ye kazandırılmış ve sonraki başkanlar için düzenlenmiştir. Florya’daki lüks yerleşke de halkın kullanımına açılmıştır.

MEDYA A.Ş. VE KÜLTÜR A.Ş. ÜZERİNDEN USULSÜZ İHALELER YALANI

Yalan: “Usulsüz ihaleler yapıldı, projeler tamamlanmadı veya yarım bırakıldı.”

Gerçek: Her iki iştirak de Sayıştay denetiminden geçmiş, hiçbir usulsüzlük tespit edilmemiştir. İçişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı incelemelerinde de olumsuz bir bulgu yoktur. Ancak, İmamoğlu’nun önceki döneme dair tespit ettiği milyarlarca TL’lik usulsüzlük dosyalarına İçişleri Bakanlığı tarafından el konulmuş ve akıbetleri belirsizdir.

TERÖR ÖRGÜTÜNE YARDIM YALANI

Yalan: “Terör örgütüne yardım edildi, örgüt mensupları İPA ve BİMTAŞ’ta işe alındı.”

Gerçek: İBB, bu iddialardan yargı yoluyla aklanmıştır. “700 terörist” iddiası çürütülmüş, yargılanan 41 kişi beraat etmiştir. İşe alımlar güvenlik soruşturması ve Valilik onayı ile yapılmaktadır.

İŞ İNSANLARINA ŞANTAJ YALANI

Yalan: “Encümenden zorla karar çıkartılarak şantaj yapıldı.”

Gerçek: Encümen kararları İBB Meclisi denetimindedir ve bu konuda herhangi bir itiraz yoktur.

MEDYA A.Ş. YÖNETİCİSİ YURTDIŞINA KAÇTI YALANI

Yalan: “Medya A.Ş. yöneticisi yurtdışına kaçtı.”

Gerçek: Yönetici E.G., yıllık izinle tatile gitmiş, operasyon haberinden sonra dönüşünü erkene almıştır ve ifade vermeye hazırdır.

VERİLERİN ŞANTAJ İÇİN KULLANILDIĞI YALANI

Yalan: “Kişisel veriler hukuka aykırı toplandı ve şantaj için kullanıldı.”

Gerçek: İmamoğlu, KVKK’ya uygun hareket edilmesini sağlamış, adli talepler dışında veri paylaşımı yapılmamıştır.

İPA’DA PARALEL YAPI YALANI

Yalan: “İPA, istatistikleri manipüle eden paralel bir yapı kurdu.”

Gerçek: İPA’nın araştırmaları İTO verileriyle uyumlu olup, akademisyenler tarafından bilimsel yöntemlerle hazırlanmaktadır.