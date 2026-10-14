İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davasının 98’inci duruşma gününde Ekrem İmamoğlu’nun savunma yapması bekleniyor. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde görülen davada, İmamoğlu’nun ve avukatlarının savunmalarının dört gün sürmesi öngörülüyor.

HASAN İMAMOĞLU’NU ALKIŞLARLA KARŞILADILAR

Duruşma öncesinde Ekrem İmamoğlu’nun annesi Hava İmamoğlu ile babası Hasan İmamoğlu da Silivri’ye geldi. Cezaevi yerleşkesinde bulunan vatandaşlar, Hasan İmamoğlu’nu alkışlarla karşıladı.

Hasan İmamoğlu’nu görenler, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganını attı. O anlarda yaşananlar, davayı takip eden gazeteci Fatoş Erdoğan’ın paylaştığı görüntülere yansıdı.

DESTEK KARŞISINDA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kalabalığın alkışları ve sloganları eşliğinde karşılanan Hasan İmamoğlu’nun duygulandığı görüldü. Oğluna destek vermek için Silivri’ye gelen baba İmamoğlu, çevresindekilerin yoğun ilgisi karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.

Cezaevi yerleşkesinde yaşanan duygusal anlar, paylaşılan görüntülerle gündeme geldi.