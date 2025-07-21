İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun inşaat şirketine atanan kayyum Enis Güçlü Şirin’in 20 farklı şirketi birden yönetiyor. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, “Bir kişinin tek bir şirkette üst düzey yöneticilik yapabilmesi bile ciddi bir zaman, emek, sorumluluk ve uzmanlık gerektirir. Şahsın aynı anda 20’den fazla şirkette yönetim kurulu başkanı ve üyesi olarak görev yapması çok dikkat çekici bir durum” dedi.
20 MAAŞ BİRDEN ALIYOR
770 şirketi kontrolünde bulunduran TMSF’nin yıllık cirosu 100 milyar lirayı aştı. Şirin’in yönetiminde olduğu şirketler:
- İmamoğlu İnşaat
- Türk Altın Holding
- Koza Altın
- Koza Anadolu Metal Madencilik
- İpek Doğal Enerji
- Birleşik Fon Bankası
- Trend İnşaat
- SSB Gayrimenkul
- Asak Araç Kiralama
- Asır Çelik Sanayi
- Asitaş Yapı
- Asoy Gıda,
- Asoy İnşaat
- Ayeks İnşaat Sanayi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun inşaat şirketine atanan kayyum Enis Güçlü Şirin’in 20 farklı şirketi birden yönetiyor. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, “Bir kişinin tek bir şirkette üst düzey yöneticilik yapabilmesi bile ciddi bir zaman, emek, sorumluluk ve uzmanlık gerektirir. Şahsın aynı anda 20’den fazla şirkette yönetim kurulu başkanı ve üyesi olarak görev yapması çok dikkat çekici bir durum” dedi.