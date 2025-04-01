İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında yürütülen soruşturmalar neticesinde gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi. İBB Başkanı İmamoğlu, cezaevinde odluğu süreç boyunca Saraçhane'deki gösterilere de boykot çağrısına da verdiği destek sosyal medya hesaplarından paylaşıldı, mesajları vatandaşla paylaşıldı.

Ancak dün CHP lideri özgür Özel'in boykot çağrısına verdiği destek AKP kanadını rahatsız etti. İmamoğlu sosyal medyadan boykot çağrısına "Medya ve iş dünyası için seçim yapma vakti gelmiştir; ya 1 kişinin güdümünde yola devam edecek ve BOYKOTUN sert etkilerini görecekler ya da bizler gibi milletin yanında hizalanacaklar" sözleriyle destek verdi.

İMAMOĞLU'NUN SOSYAL MEDYA HESAPLARINI KAPATMA ADIMI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesapları için harekete geçildi. AKP'nin önde gelen isimlerinden Mücahit Birinci, muhalefetin "boykot" çağrılarına karşılık, firmalara çağrı yaptı ve İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarının kapatılması gerektiğini savundu.

Ardından AKP'ye yakınlığıyla bilinen avukatlar UYAP üzerinden İmamoğlu'nun sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmesi için talepte bulunduklarını açıkladı.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Avukat Burak Bekiroğlu, İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarının kapatılması için Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne UYAP üzerinden başvuru yolladıklarını söyledi.

Bekiroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"KAMUOYUNA DUYURULUR;

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından tespit edilen yolsuzluklar neticesinde, çıkar amaçlı suç örgütü elebaşı olduğu iddia ve gerekçesiyle , kendisiyle birlikte hareket eden 50 kişiyle beraber tutuklanan, şüpheli Ekrem İmamoğlu’nun, cezaevinden verdiği talimatlar doğrultusunda iddia olunan örgütün amaçları, prensipleri ve hedefleri doğrultusunda cezaevinden verdiği talimatla X hesabını üçüncü kişilere kullandırmak suretiyle, ülkemizdeki faaliyet yürüten yerli firmalara yönelik, boykot çağrısı yaparak, ekonomimizi sekteye uğratmaya teşebbüs ettiği, aynı zamanda kendi çıkarları doğrultusunda halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak suretiyle yargı erki üzerinde baskı kurmaya teşebbüs ettiği tespit edildiğinde dolayı , şahsın X hesabının yargılama sonuna kadar Türkiye’den erişime kapatılması talebiyle, Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ine UYAP üzerinde başvuru yollanmıştır."