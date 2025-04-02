Üniversite öğrencilerinin başlattığı, CHP lideri Özel'in duyurduğu boykot çağrısına destek veren İmamoğlu'nun hesaplarına erişim engeli isteyen AKP'ye yakınlığıyla bilinen avukat Burak Bekiroğlu’nun, 2022’de yaptığı bir paylaşımda Ülker’i boykot ettiği görüldü.

Burak Bekiroğlu, 2022’deki paylaşımında “Uzun süredir tüketmediğim Ülker, Halk TV ye sponsor olmuş. Şu an marketteyim ETİ reyonunda her şey fazlasıyla var” dediği; bir başka kullanıcının cevabına ise “Ben zaten hep ETİ tüketiyorum. Ülker tüketmeyeli uzun yıllar oldu. Yanlışlıkla alsam hemen geri bırakıyorum” yanıtını verdiği görüldü.

NE OLMUŞTU?

Bekiroğlu, AKP'li Mücahit Birinci'nin paylaşımı sonrası İmamoğlu’nun sosyal medya hesaplarının kapatılması için Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne UYAP üzerinden başvuru yolladıklarını açıklamıştı.