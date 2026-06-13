Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 2026 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi ile yargı teşkilatında kapsamlı görev değişikliklerine gidildi. Kararname kapsamında 4 bin 608 adli yargı, 359 idari yargı mensubu olmak üzere toplam 4 bin 967 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

Kararnameyle 33 ilin cumhuriyet başsavcısı değişirken, İstanbul'da görev yapan 11 savcı ve başsavcı vekili farklı illerde cumhuriyet başsavcılığı görevine atandı.

Ayrıca 5 Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı ile 74 ilçe ve bölge başsavcısının görev yeri değiştirildi. Yeni kararname, yargı teşkilatında önemli idari düzenlemeleri de beraberinde getirdi.

Alınan kararlarla ilgili dikkat çeken bir detayı paylaşan gazeteci Muratcan Altuntoprak, sosyal medya hesabından şu bilgiyi aktardı:

-İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na “beraat” kararı veren bir hakim daha atama kararıyla görevinden oldu.

-İmamoğlu’nun Tuzla’nın eski AKP’li Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’ya hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada “beraat” kararı veren, daha sonra kararı istinafta bozulan hakim İstanbul Anadolu Hakimliği’nden, Edirne Hakimliği’ne gönderildi.

-İstinafın “beraat” kararını bozmasıyla İmamoğlu için Yeniden yargılama kararıyla birlikte duruşma hakimi Ekrem İmamoğlu’nun duruşmaya “fiziken” katılma talebini kabul etmişti.

-Ekrem İmamoğlu Silivri’den yola çıkmış, 60 kilometre gittikten sonra “araç bozuldu” denerek İmamoğlu Silivri’ye geri gönderilmişti.