TUTUKLANAN ÖĞRENCİLERE DESTEK

Ekrem İmamoğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e açtığı davadan kazandığı tazminatı Saraçhane eylemlerinde tutuklanan öğrencilere destek olmak için bağışlayacak.

NE OLMUŞTU?

27 Kasım 2024’ta, belediyelerin kreş ve anaokulu açıp açamayacağı yönündeki tartışma üzerine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, partisinin TBMM’deki grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlarken Belediye Kanunu’nda belediyelerin kreş ismi altında anaokulu ve anasınıfı açmalarına yetkileri olmadığını belirterek, CHP’nin cumhurbaşkanı aday ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na “Birlikte hareket ettiği terör gruplarının dilinden esinlenmiş olacak ki hukuk devletinin kurallarına meydan okuyor” demişti.

Tekin’in bu açıklamasının ardından bakanlık yazısının fotoğrafını paylaşan İmamoğlu, “Milli Eğitim Bakanı, 'gönderdiğimiz yazı kreşle alakalı değil anaokulu ile alakalı' demiş. İşte resmi yazı burada. İlk satırdan itibaren belediyelerin kreşlerini dile getiriyor. Resmi yazıya kreş yazıp, sonra 'ben kreş demedim anaokulu dedim” demek bu akla yakışır. Ayrıca son satırdaki 'mezkur hüküm' ifadesi de kreşleri kapatmaya kadar gidecek bir ifadedir” diye karşılık vermişti.

50 TL TAZMİNAT TALEPLİ DAVA AÇILDI

İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat ise İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Bakan Tekin hakkında 50 bin lira tazminat talepli dava açtı.

25 BİN TL ÖDEYECEK

Yargılama sonucu kararını açıklayan mahkeme, 25 bin liralık manevi tazminatın 27/11/2024 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan (Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin) alınarak davacıya (Ekrem İmamoğlu) verilmesine, fazlaya dair istemin reddine karar verdi. Kararda İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nde istifnaf yolunun açık olduğu belirtildi.