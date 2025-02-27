CHP'de ön seçim maratonu başladı. Milletvekillerinin imzasını toplayarak ön seçimde aday olan İmamoğlu bugün yol haritasını açıkladı. Gözlerin çevrildiği Mansur Yavaş ise toplantıya katılmadı.
Ön seçim sürecini değerlendiren, Yavaş "Ön seçim hayırlı olsun. Tüm seçenekler masadadır. Şimdilik bu kadarını söyleyeyim" diye konuştu.
İMAMOĞLU'NUN TOPLANTISINA NEDEN KATILMADI?
Yavaş, CHP toplantısına katılmama sebebine ilişkin soruya da “Daha önce planlanan bir program vardı 15:00’deki CHP toplantısına katılacağım” yanıtını verdi.