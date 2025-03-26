İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklamasına gerekçe gösterilen suçlamayla ilgili Danıştay’ın 2022 yılında soruşturma iznini iptal ettiği ortaya çıktı. Danıştay söz konusu ihaleyle ilgili usule aykırılığın olmadığına hükmetmişti. Fakat İmamoğlu buna rağmen bu işlemden sorumlu tutuldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına gerekçe olarak gösterilen hususlardan biri Kültür A.Ş.’nin yaptığı bir reklam ihalesiydi.

İŞTE DANIŞTAY'IN O KARARI...

2020 yılında yapılan ihalede BVA reklam şirketine verilen ihalede haksız kazanç elde edildiği, piyasa rayici teklif verildiği iddia edildi. Fakat İmamoğlu’nun tutuklanmasına gerekçe gösterilen bu ihaleyle ilgili dosyada çarpıcı bir bilgi yer aldı.

İçişleri Bakanlığı, söz konusu işlemle ilgili 1 Şubat 2022’de İmamoğlu ve belediye görevlilerinin soruşturulmasına izin verdi. Fakat Danıştay Birinci Dairesi, 29 Aralık 2022’de bu kararı bozdu.

DANIŞTAY: USULE AYKIRILIK ORTAYA KONMADI

Danıştay, 2022’deki kararda İmamoğlu’nun tutuklanmasına gerekçe gösterilen söz konusu ihalede bir usulsüzlük olmadığının altını çizmiş, rayiç bedellerin altında bir bedelin belirlendiğine dair tespiti subjektif bulmuştu.

Danıştay ayrıca İBB’yi AKP yönetirken yapılan kira bedellerinin esas alındığını, bedel tespitinde usule aykırılığın somut olarak ortaya konmadığını belirtmiş ve İçişleri Bakanlığı’nın kararını bozmuştu.

‘KAMU ZARARI YOK' DENDİ

Yine kira bedelinin düşük olduğu sonucuna varılamayacağı özellikle vurgulanmıştı. Bu şekilde bir kamu zararı olmadığına işaret edilmişti.

Fakat İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu raporu ve işlemi alarak dosyaya dahil etti. Danıştay’ın kararı da “Her ne kadar..” ifadesi kullanılarak bir paragrafta yer aldı. Fakat dosyada bulunan iddiaya göre panolardaki reklamlar için sözleşme bedelinde yüzde 20 indirim yapıldığı, ihale şartlarını taşımayan şirketlere ihale edildiği öne sürüldü.

AVUKATLAR DA İTİRAZ ETTİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatları da ifadelerinde bu hususa şöyle dikkat çekti:

“Danıştay’ın soruşturma izni vermeyerek sonuçlandırılmış ve böylece tüm faaliyetlerinde yasalara uygun davrandığı kanıtlanmış İstanbul Büyükşehir Belediyesi faaliyetlerinin bir suç örgütü faaliyeti olarak sunulmak istenmesi keza KYOK kararı verilmiş bir takım kişisel soruşturmaların dahi bu isnatlara temel teşkil edilmeye çalışılması asla kabul edilemez.”