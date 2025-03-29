İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve ardından tutuklanmasıyla beraber son 10 günde yaşanan ekonomiyi derinden sarstı.

Gözaltı kararının ardından Dolar kuru 42'yi Euro ise 45'i test etti.

Son olarak Dolar/TL kuru 38,00 TL seviyesinde seyrediyor.

10 günde yaşanan gelişmeleri SÖZCÜ TV'de İpek Özbey ile Nokta Atışı'nda değerlendiren SÖZCÜ Ekonomi Muhabiri Erdoğan Süzer şunları kaydetti:

"MİLYONLAR KEMER SIKMAK ZORUNDA KALMIŞTI"

"Durup dururken büyük bir belirsizliğin içine girmiş vaziyetteyiz. Öyle ya da böyle tutturulmaya çalışılan bir program vardı. Enflasyon çift hanedeydi ama en azında yüzde 24'ü yakalayabilir miyiz diye insanlar uğraşıyorlar. Çok ciddi anlamda fakirleştik son dönemde bu fakirliğimiz biraz olsun gider mi diye milyonlarca insan bunu bekliyordu, kemer sıkmak zorunda kalmıştı.

DOLARDAKİ 1.8 LİRALIK ARTIŞIN KAMUYA MALİYETİ 958 MİLYAR LİRA

Birçok kamudan maaş alan insanlar ve asgari ücretliler en azından bir program uygulanıyor, sonuçlar gelir biz de artık çarşıya pazara çıkar alışveriş yapabiliriz diye düşünüyorlardı ama olağanüstü bir sürprizle karşılaştık.

Şu anda doğrudan vatandaşın cebine yansıyan bir şey yokmuş gibi görülebilir ama yakın vadede görmeye başlayacağız.

Faizlerdeki artış dolayısıyla ekonomide yavaşlama, belki şirketlerde iflaslar yaşanabilir mi? İşsizliğe doğru gidebilir mi? Bunlar olabilir. Kamunun ve şirketlerin yükü arttı.

Devletimiz hem iç hem dış borçlanma yapıyor. Bu borçlanmaları yaparken faiz ne kadar aşağı gelirse o kadar rahat borçlanabilir, ne kadar yukarı giderse de o kadar yüksek faiz ödemek zorunda kalır.

O günden bu tarafa devam eden süreçte hem iç hem dış borcumuz hem arttı hem de faiz boyutuyla artacak.

Hazine borçlanmasıyla yüksek faizle ödemek zorunda kalıyor. Bunun sadece kamuya getirdiği yük 1.8 TL artması dolayısıyla söylüyorum; bu hesabı da İYİ Parti'den Erhan Usta yapmıştı, beraber haber çalışması da yapmıştık.

Çok titizlikle bir çalışma yapıldı; Dolardaki 1.8 TL'lik artıştan kaynaklı 958 milyar gibi bir rakam sadece kamuya gelecek yükten bahsediyoruz. Bir de firmalara verdiği zarar var, onların da 260 milyar.

"10 YILLIK EMEKLİYE VERİLECEK BAYRAM İKRAMİYESİNİN TAMAMI"

15.5 milyon emekliye verilen bin liralık zammın maliyeti 28 milyar lira. Biz neden bahsediyoruz; 1.2 trilyondan bahsediyoruz.

4 bin liralık bayram ikramiyesi olarak düşündüğümüz zaman da yaklaşık 10 yıllık emekliye vereceğiniz bayram ikramiyesinin tamamını kapsıyor.

Basit bir şeyden bahsetmiyoruz."

İşte o tablo: